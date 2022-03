Válka na Ukrajině: poslanci uvolnili nouzové fondy pro uprchlíky

Parlament ve čtvrtek schválil přesměrování regionálních a azylových fondů EU do zemí EU, které poskytují útočiště lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu.

Pouhé dva týdny poté, co Evropská komise předložila svůj návrh, přijal Evropský parlament 562 hlasy (dva poslanci byli proti a tři se zdrželi hlasování) v rámci postupu pro naléhavé případy Akci soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE).

Fondy politiky soudržnosti na pomoc uprchlíkům

Aktualizace stávajících pravidel politiky soudržnosti umožní rychle přerozdělit dostupné finanční prostředky na pomoc státům EU a jejich regionům při poskytování nouzové podpory (dočasné ubytování, zásobování potravinami a vodou, lékařská péče nebo vzdělávání) lidem prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině. Členské státy mohou na tuto pomoc nově využít prostředky politiky soudržnosti z období 2014 až 2020, které dosud nebyly přiděleny nebo vyčerpány, a také dalších 10 miliard EUR z fondů „REACT-EU“.

Členské státy mohou požádat EU o vrácení peněz, které vynaložily na pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to se zpětnou platností od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. EU bude moci financovat 100 procent (namísto obvyklých 85 procent) prostředků na soudržnost vynaložených členskými státy po dobu dalšího roku (od poloviny roku 2021 do poloviny roku 2022).

Fondy soudržnosti EU podporují investice na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU prostřednictvím snižování nerovnosti mezi regiony Unie.

Fondy pro vnitřní věci

Poslanci také 575 hlasy (čtyři poslanci byli proti a tři se zdrželi hlasování) prodloužili o jeden rok, tedy do poloviny roku 2024, dobu, po kterou lze využívat Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost, aby členské státy měly rychlý přístup k nevyužitým zdrojům. Uvolnit by se tak mohlo 420 milionů eur, které by mohly být vynaloženy na ubytování, stravu, zdravotní péči nebo potřebné zaměstnance.

Souvislosti

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustily od 24. února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zemi více než 3 miliony lidí, z nichž většina zamířila do sousedních zemí.

Další postup

Legislativní návrh bude nyní předán Radě k formálnímu přijetí. Nařízení vstoupí v platnost den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.