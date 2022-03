Válka na Ukrajině: neustat v tlaku na Rusko a v úsilí o energetickou nezávislost

Měsíc po útoku Ruska na Ukrajinu poslanci tuto brutální invazi znovu jednomyslně odsoudili a vyzvali EU k dalším sankcím vůči Moskvě a k ochraně evropské ekonomiky.

V plenární rozpravě s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou o neformálním summitu EU ve Versailles (10.-11. března) a nadcházejícím zasedání Evropské rady (24.-25. března) poslanci ocenili rychlou reakci členských států EU, které bezprostředně po útoku přijaly bezprecedentní sankce proti Rusku. Vyzdvihli rovněž způsob, jakým byly přijaty miliony uprchlíků prchajících před válkou na Ukrajině.

„Za tuto válku je odpovědné Rusko,“ zdůraznil předseda Evropské rady Charles Michel a odsoudil zabíjení, ničení a utrpení ukrajinského lidu a dopady na ukrajinská města. Charles Michel ujistil poslance, že na osoby odpovědné za válečné zločiny se nebude vztahovat beztrestnost, a ocenil mezinárodní koalici, která se spojila se „společným cílem porazit Vladimira Putina“. Hlavním cílem je mír a prosperita. EU proto musí snížit svou energetickou závislost, posílit svou bezpečnostní architekturu a základy své ekonomiky, uzavřel.

„Pokud má svoboda jméno, jmenuje se Ukrajina a ukrajinská vlajka je dnes vlajkou svobody,“ uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že EU učiní z této války Putinův strategický neúspěch. Přísné sankce již tvrdě na Rusko dopadají a zdroje, které Putin využívá k financování této války, musí být vyčerpány. Pokud jde o energetiku, Ursula von der Leyenová dala jasně najevo, že „energetická politika je také bezpečnostní politikou“ a že unie již přijala a bude i nadále přijímat opatření mající za cíl nezávislost EU na dovozu ruského plynu a ropy.

Většina poslanců se shodla na tom, že EU musí posílit svou strategickou autonomii v oblasti obrany a energetiky a měla by tak učinit rychle. Upozornili, že dovoz ruského plynu do EU nepřímo financuje ruský útok na Ukrajinu, a vyslovili se pro diverzifikaci nákupu energie a investice do obnovitelných zdrojů. Mnozí poukazovali na dopady zvyšování cen energií na ekonomiku a na rizika pro potravinovou bezpečnost a vyzývali k podpoře rodin a podniků.

V rozpravě zazněly také otázky týkající se vyhlídek Ukrajiny na vstup do EU a potřeby bránit demokracii proti jiným autokratickým režimům, jako je Čína. V neposlední řadě několik poslanců trvalo na tom, že odpovědnost za ochranu osob prchajících z Ukrajiny musí nést všechny členské státy, nejen sousední země.

