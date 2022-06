Válka na Ukrajině není černobílá, je třeba hledat její příčiny, řekl papež

Vatikán - Podle papeže Františka není válka na Ukrajině černobílá, mělo by se na ni nahlížet komplexně a hledat i její příčiny. Papež to řekl v rozhovoru s jezuitskými novináři, který dnes zveřejnil deník La Stampa. Hlava katolické církve v něm spekuluje, že válka možná mohla být nějakým způsobem vyprovokována, či se jí dalo zabránit. Papež rovněž znovu kritizoval zvýšený prodej zbraní a ocenil také statečnost Ukrajinců, kteří brání svoji zemi a bojují o přežití.

"Vidíme brutalitu a zuřivost, s jakou tuto válkou vedou jednotky, zejména žoldáci používaní Ruskem. Ale nebezpečí je v tom, že vidíme jen ty hrůzy, a ne to, co je za touto válkou, která snad mohla být nějakým způsobem vyprovokována, či jí mohlo být zabráněno," řekl minulý měsíc papež několika editorům evropských kulturních jezuitských časopisů. "Registruji také zájem o testování a prodej zbraní. Je to velmi smutné, ale v podstatě to je to, co je ve hře," dodal.

Papež také uvedl, že na současné události by se nemělo hledět stylem "Červená Karkulka", tedy že Karkulka byla dobrá a vlk zlý. "Je to globální záležitost, velmi komplexní a provázaná," dodal. Řekl také, že před válkou hovořil s jedním šéfem státu, jehož nejmenoval, a ten podle papeže vyjádřil obavy z chování NATO. "Zeptal jsem se ho proč? A on mi odpověděl: Štěkají u bran Ruska a neuvědomují si, že Rusové jsou imperiální a nedovolí žádné zahraniční mocnosti se přiblížit," uvedl papež.

"Někdo může říct, že jsem proputinovský. Ne, nejsem... jednoduše jsem proti redukování komplexních věcí na dobro a zlo, aniž by se hledaly příčiny a zájmy, které jsou velmi složité," řekl papež. Rusko se podle něj přepočítalo, když si myslelo, že "vše skončí za týden". "Narazilo na statečný lid, národ, který bojuje o přežití," dodal.

Papež také zopakoval, že kvůli válce na Ukrajině by se nemělo zapomínat na další války, například v Africe, kde ozbrojené konflikty pokračují a "nikoho to nezajímá". "Pomysleme také na Myanmar a Rohingy. Svět je ve válce," řekl papež. Podle něj jde o "třetí světovou válkou po částech".

Papež od začátku ruské invaze 24. února opakovaně vyzývá k ukončení války a Vatikán vyvíjí diplomatické úsilí ve snaze pomoci k příměří. Papež už den po ruské invazi v neobvyklém kroku navštívil ruskou ambasádu v Římě a telefonoval si s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jehož pozdější pozvání k návštěvě ale dosud nevyslyšel. Minulý měsíc papež uvedl, že do Kyjeva nepojede, protože nejdřív se chce setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jemuž to nabídl už v březnu.

V dnes zveřejněném rozhovoru také papež zmínil možnou schůzku s moskevským patriarchou Kirillem, lídrem ruské pravoslavné církve, který má blízko k Putinovi a ruskou invazi na Ukrajině podporuje. "Rozhodli jsme se schůzku odložit, aby náš rozhovor nebyl špatně pochopen," řekl papež ke dřívějšímu plánu Vatikánu, aby se oba setkali tento měsíc v Jeruzalémě. Papež uvedl, že se snad s Kirillem setká v září v Kazachstánu na mezináboženském fóru. Minulý týden ale papež kvůli problémům s kolenem zrušil cestu do Afriky plánovanou na začátek července, tak ani zářijová cesta se z téhož důvodu nemusí uskutečnit.