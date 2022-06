Válka by mohla skončit do konce roku, řekl ukrajinský ministr obrany

Bratislava - Válka na Ukrajině by podle optimistického odhadu mohla skončit do konce roku. Řekl to dnes na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle něj západní státy nepodporují dostatečně Ukrajinu. Uznal ale, že situace s dodávkami těžkých zbraní se v poslední době zlepšuje, informovala stanice CNN.

Reznikov uvedl, že je "těžké odhadnout, kdy válka skončí, ale můj optimistický odhad je, že skonči do konce roku".

Tento týden generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varoval, že státy Severoatlantické aliance se musí připravit na dlouhý a opotřebovávací konflikt.

Reznikov v Bratislavě uvedl, že Ukrajina se nachází "ve válečném stavu bez odpovídající podpory demokratického světa". Dodal, že jeho země stále potřebuje těžké zbraně, jako tanky, houfnice, systémy protivzdušné ochrany či raketomety. "V prvních měsících války jsme se zaměřili na získání protitankových a protivzdušných zbraní, nyní se ale způsob vedení války změnil a potřebujeme těžké zbraně," uvedl.

Dodání těžkých zbraní Ukrajině oznámila či zvažuje řada zemí. Británie chce Kyjevu poskytnout raketomety M270, Německo houfnice či systém protivzdušné obrany Gepard a USA raketový systém HIMARS.