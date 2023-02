Valenta v televizi motivuje děti ke sportu, svého nástupce zatím nevidí

Praha - Olympijský vítěz ze Salt Lake City Aleš Valenta každý týden moderuje televizní pořad Lvíčata, který má motivovat děti ke sportu. Svého nástupce v akrobatických skocích na lyžích zatím nevidí, uvedl v rozhovoru s ČTK. Valenta, který v pondělí oslaví padesáté narozeniny, nepovažuje ale za zásadní, aby trenéři vychovávali vrcholové sportovce. Triumf na ZOH v Salt Lake City 2002 mu změnil život. Současné děti ho ale spíše než jako olympijského šampiona berou jako moderátora.

V této roli provází pořadem, který navštěvuje mladé sportovce na trénincích i závodech a ukazuje jejich úspěchy. "Baví mě to náramně, práce kolem dětí je absolutně nabíjející. Baví nás, jak děti sportují, jak jsou aktivní, jak překonávají vlastní rekordy. Na mistrovství světa třeba v atletice jsou světové rekordy výjimečné. Na trénincích a závodech dětí jsem součástí jejich rekordů každý den," pochvaloval si.

Lvíčata mají vedle rodičů, kamarádů a případně trenérů přispět k tomu, aby dětí sportovalo čím dál víc. "Ten pořad je koncipovaný jako motivační. Aby se děti podívaly a pak řekli mámě, tátovi, že to chtějí vyzkoušet," uvedl bývalý vrcholový sportovec.

Před jednadvaceti lety vyhrál olympiádu díky tehdy ojedinělému trojnému saltu s pěti vruty. "Mám to v hlavě byl to můj největší sportovní výkonnostní úspěch, ale že bych si to pouštěl každý den, to ne. Já nejsem člověk, který by žil v minulosti. Žiju přítomností a blízkou budoucností," řekl.

Stejně jako jiným olympijským vítězům se i jemu tímto závodem změnil život. Dostal se do centra pozornosti veřejnosti, médií i sponzorů. "Měl jsem štěstí, že mě to vítězství na olympiádě postihlo v devětadvaceti letech. Už jsem byl dospělý," vysvětlil, proč se s novou situací dokázal vyrovnat.

Olympijské zlato mu otevřelo cestu ke kariéře moderátora, o které před tím neuvažoval. "Měl jsem blíž k marketingu a v tom jsem se viděl, vybudoval jsem sportovní areál, chtěl jsem se věnovat organizování akcí a sportu pro další generace. Přišlo to jako blesk z čistého nebe," vzpomínal. Věhlas přináší všem nové možnosti. "Pak je otázka, jak dalece jste ochotni vystoupit z komfortní zóny do něčeho nového a začít žít nová dobrodružství. Já jsem ten typ, že rád jdu do riskantních záležitostí," svěřil se.

Lidé ho stále poznávají a vědí o jeho olympijském triumfu. "Ale ty děti a mladá generace už to nepamatují, vědí to maximálně od učitelů nebo rodičů. Pro ně jsem spíš tím moderátorem než olympijským vítězem," poznamenal.

Zatím v Česku nevidí nikoho, kdo by jeho úspěch mohl napodobit. Ve Světovém poháru aktuálně za Česko startuje Nicholas Novak, ale ten se narodil a vyrůstal ve Spojených státech amerických, kam jeho čeští rodiče emigrovali. Valenta ale nepovažuje výchovu vrcholových sportovců za to nejzásadnější v mládežnickém sportu. "Úkolem nás dospěláků bez ohledu na to, jestli jsme rodiče nebo trenéři, je vychovávat děti a přetvářet je v dospělé lidi, které bude bavit sportovat. To je pro společnost důležité. To procento vrcholových sportovců je natolik malé a zanedbatelné, že se na to nesmíme zaměřovat," zdůraznil.

Dospělí se sportovní minulostí mají podle něj blízko ke sportu i v dospělosti a v tomto duchu vychovávají i své děti. Navíc jsou díky pohybu v lepším zdravotním stavu. Sport ovlivňuje také jejich životní postoje. "Když se naučíme soutěžit ve sportu, tak je velká pravděpodobnost, že budeme soutěživí i v tom civilním životě. Budeme se chtít zlepšovat, nebudeme stagnovat. Víme, že je dobré se posouvat, překonávat se," přiblížil Valenta.

Vedle moderování pracuje také jako marketingový ředitel firmy, která se věnuje molekulárním vodíku. V této chvíli je tato látka doplňkem stravy s antioxidačními a silně protizánětlivými účinky. "U sportovců po výkonu zlepšuje regeneraci a snižuje únavu. U běžných lidí bojuje v těle proti zánětům, které se rozvíjejí, pokud má člověk nějaké bolístky. Velmi pozitivně umí bojovat s postcovidovým syndromem," přiblížil Valenta. Do budoucna vidí v molekulárním vodíku velký potenciál, který by byl využitelný nejen pro lidi, ale také pro rostliny a živočichy.