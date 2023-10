Válek: Zpožďování plateb u menších pojišťoven nemůže příští rok nastat

Praha - Zpožďování plateb u menších pojišťoven podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nemůže příští rok nastat. Některé jsou ale ve velmi špatné kondici, řekl novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády. Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP), který sdružuje šest menších pojišťoven, odhaduje, že náklady systému veřejného zdravotního pojištění mohou být až o 12 miliard vyšší než v návrhu úhradové vyhlášky plánuje ministerstvo zdravotnictví. Rozdíl příjmů a výdajů by tak mohl být až 20 miliard korun.

Prognózy pojišťoven jsou podle ministra vždy pesimistické a finálně dopadnou podstatně lépe. Situace je ale v jednotlivých pojišťovnách rozdílná, míní. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna je podle něj ve vynikající kondici, jiné jsou ve velmi špatné. Válek řekl, že i proto ustavil poradní orgán s řediteli pojišťoven a se zástupci Rady poskytovatelů.

V návrhu ministerstvo zdravotnictví plánuje příjmy systému 499,5 miliardy korun, výdaje 507,8 miliardy. Rozdíl mají pojišťovny pokrýt ze zůstatků z předchozích let.

Zpožďování plateb u menších pojišťoven ale podle něj nemůže nastat. "Musíme posilovat odolnost jednotlivých pojišťoven, musíme možná nějak zasáhnout do mechanismu přerozdělení peněz," poznamenal. Za nutné považuje vytvořit strategii, jež by umožnila vznik úhradové vyhlášky na více let dopředu, ne pouze na rok.

Ministerstvo by mělo vydávat takzvanou úhradovou vyhlášku na základě výsledků dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci 14 segmentů zdravotní péče. Dohodu ale letos uzavřeli jen gynekologové, dále lékárny, zdravotní dopravní služba a hemodialýza. Ministerstvo tak pro všechny segmenty v návrhu stanoví průměrný meziroční nárůst úhrad o šest procent. Vyšší růst mají například stomatologie, praktičtí lékaři nebo domácí péče.

Resort má podle Válka jasnou strategii, jaké segmenty je potřeba zásadně podpořit. "Chceme, aby část oblasti sociálně-zdravotního pomezí se dostala do financování ministerstva zdravotnictví a přestaly problémy například pro hospice, které se opakovaně objevují," řekl. "Tam je strategie jasná, rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je, že navýšení bude o, tuším, 16 procent," dodal. Dále chce úřad podporovat hlavně primární péči či jednodenní medicínu.