Válek: Zařazení aspartamu na seznam je snaha eliminovat i malé riziko

Zařazení sladidla aspartam na seznam potenciálně rakovinotvorných látek agenturou Světové zdravotnické organizace (WHO) je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) snaha eliminovat i minimální riziko. Novinářům dnes řekl, že v současné době podle něj není v ČR žádný produkt, který by měl vyšší obsah aspartamu než 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele, což je považováno za bezpečnou dávku. Používá se například v nápojích či dalších produktech označených jako "light" nebo "bez cukru". Ministr v nadsázce dodal, že určitě není vhodné třeba nápojů, které toto sladidlo obsahují, vypít dvacet za den.

"Nejde ani o to, že by existovalo nějaké obrovské riziko, ale jde o to, aby ani minimální riziko nenastalo, proto jsme vždycky daleko opatrnější a přísnější. V praktickém dopadu to nebude znamenat pro českého občana naprosto nic, ale tento produkt bude více sledován a hlídán," dodal. Upozornil, že je to problematika ministerstva zemědělství.

Na seznamu, který vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) pod WHO, je ve skupině 2B, kam byl nově zařazen aspartam, asi 300 položek. Jsou v něm například kyselina kávová obsažená v kávě, červeném víně, jablkách nebo olivách, aloe pravá, tradiční asijská nakládaná zelenina, některé druhy antikoncepce, výfukové plyny, práce v textilním průmyslu nebo povolání hasiče. V roce 2013 odborníci zařadili na tento seznam také například elektromagnetická pole vznikající při používání mobilních telefonů.

"Každá nová látka, která je takto identifikovaná, prochází sledováním. Existují studie, které hlídají dlouhodobý a krátkodobý vliv," doplnil. Na dalším výzkumu pracují podle Válka mezinárodní odborníci na veřejné zdraví, genetiku a onkologii. Ve vědecké literatuře se objevují zmínky, že požívání aspartamu by mohlo souviset například se vznikem některých druhů rakovin jater.

Pravidla pro bezpečnou spotřebu sladidla, které velmi využívá potravinářský průmysl, se ale nezměnila. "Teď víme, že tato látka může toto riziko způsobovat, víme, ve kterých produktech je. A pokud bude v některých produktech ve větším množství, bezesporu bude ministerstvo zemědělství reagovat," dodal ministr.

Výsledky zkoumání WHO očekával potravinářský průmysl. Aspartam se velmi používá při ochucování nápojů "bez cukru". Kvůli vyvážení chuti není jeho nahrazení jinými látkami jednoduché. WHO po výrobcích nežádá, aby přestali sladidlo zcela používat. Vhodný by byl však pokles použití.

Sladidlo aspartam je podle agentury WHO potenciálně rakovinotvorné

Specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) označila sladidlo aspartam za potenciálně rakovinotvorné. Píší to zahraniční agentury. Pravidla pro bezpečnou spotřebu sladidla, které velmi využívá potravinářský průmysl, se nezměnila, rozhodl souběžně jiný orgán WHO. Podle expertů jsou zapotřebí další vědecké výzkumy, které by objasnily vliv aspartamu na vznik rakoviny u lidí.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která působí při WHO, zařadila sladidlo na seznam položek, které mohou způsobovat rakovinu. Podle agentury Reuters to znamená, že poznatky o tom, že daná látka může způsobovat rakovinu, jsou zatím omezené. Ve vědecké literatuře se například objevují zmínky, že by požívání aspartamu mohlo souviset se vznikem některých druhů rakovin jater.

IARC zařadila sladidlo do seznamu 2B, který má zhruba 300 položek. Jsou na něm například kyselina kávová, aloe pravá, práce v textilním průmyslu, povolání hasiče či tesařství. Americký odborník na rakoviny Paul Pharoah řekl agentuře AFP, že by veřejnost neměla být znepokojena nebezpečím vzniku rakoviny u chemických látek zařazených do této skupiny.

Podle šéfky IARC Mary Schubauerové-Beriganové je vědecká literatura ohledně vlivu aspartamu na vznik rakoviny omezená. Vyzvala tak vědce, aby se ve výzkumu více zabývali otázkou, zda konzumace aspartamu přispívá k riziku vzniku rakoviny či nikoliv.

Expertní výbor WHO, který se zaměřuje na potravinářské přídatné látky (JECFA), nezměnil svá pravidla pro bezpečnou spotřebu aspartamu. Za bezpečnou výbor považuje denní dávku až do výše 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele. "V případě plechovky dietního nápoje s 200 nebo 300 miligramy aspartamu, by dospělý člověk, který váží 70 kilogramů, musel vypít devět až 14 plechovek za den, aby se dostal nad přijatelnou denní dávku," uvádí orgán WHO v tiskové zprávě. Podobný limit mají podle agentury Reuters i další regulátoři ve světě.

Podle JECFA nejsou poznatky o souvislosti mezi spotřebou sladidla a vzniku rakoviny v lidském těle přesvědčivé. Představitelé orgánu se domnívají, že je zapotřebí vést podrobnější výzkumy, které by dopad na zdraví monitorovaly i v dlouhodobé perspektivě.

"Nedoporučujeme spotřebitelům, aby zcela zastavili příjem (aspartamu)," uvedl představitel WHO Francesco Branca. Podle něj je však vhodné omezení spotřeba. "Pokud se spotřebitelé rozhodují, zda se napít koly ochucené aspartamem či cukrem, tak by měli podle mě zvážit ještě třetí možnost - napít se vody," uvedl Branca.

Výsledky zkoumání obou orgánu WHO očekával potravinářský průmysl. Aspartam se velmi používá při ochucování nápojů "bez cukru". Kvůli vyvážení chuti není jeho nahrazení jinými látkami jednoduché. Branca dnes uvedl, že WHO nežádá po výrobcích, aby přestali sladidlo zcela používat. Vhodné by byl však pokles použití. Již dříve WHO uvedla, že neexistuje souvislost mezi používáním tohoto sladidlo a kontrolou váhy, což firmy z potravinářského průmyslu odmítly.