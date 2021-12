Válek vyzval lidi k omezení sociálních kontaktů, chystá strategii na omikron

Lány (Kladensko) - Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyzval lidi, aby nyní i o vánočních svátcích omezili sociální kontakty. Je to podle něj důležité pro to, aby se nešířila více epidemie covidu a mohly zůstat otevřené školy. Česko se podle Válka musí připravit na více infekční variantu omikron, která pravděpodobně převládne. Na plánu pracuje tým kolem epidemiologa Romana Chlíbka. Válek to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Válek uvedl, že s prezidentem debatoval o tom, co změní varianta omikron. Válek předpokládá, že tato varianta v Česku v nějaké době převládne. "Znalosti o této mutaci nejsou dostatečné, proto je potřeba se na ni připravit, mít připravený scénář od nového roku, a tým profesora Chlíbka na tom intenzivně pracuje," řekl Válek.

Válek doporučil, aby se všichni nechali očkovat a nosili ve všech veřejných prostorách roušky. Ti, co už očkovaní jsou, aby si nechali podat třetí posilující dávku. "Prosím, nevyhledávejte sociální kontakty, chceme, aby nedošlo k omezení výuky, aby děti mohly chodit do škol," uvedl. Zdůraznil, že Vánoce jsou svátky klidu a pokoje, ne nakupování a navštěvování obchodních center. "Využijme je k tomu, abychom omezili šíření viru v populaci a abychom do nového roku vstoupili s co nejmenší koncentrací viru v populaci. I tak nás čeká varianta omikron," doplnil.

Válek se ráno zčásti účastnil jednání AntiCovid týmu budoucí koalice s ministerstvem zdravotnictví. Uvedl, že se obě strany shodly na tom, že je potřeba novelizovat pandemický zákon. Tým pošle ministerstvu své připomínky, má příslib, že budou zapracovány.