Válek věří, že na podzim nebude nošení respirátorů povinné

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že na podzim nebude nutné zavést povinnost nosit respirátory, jako tomu bylo v minulých vlnách covidu-19. Je přesvědčený, že bude stačit, pokud se proti covidu naočkují rizikové skupiny obyvatelstva a lidé budou nosit respirátor dobrovolně. Řekl to v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny (LN). Jeho ministerstvo nyní chystá systém bonusů pro ty, kteří chodí pravidelně na preventivní prohlídky. U některých profesí chce také snížit počet povinných pracovních prohlídek, a tím snížit administrativní zatížení lékařů.

Tento týden skončila povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě, povinné tak jsou už jen ve zdravotnických zařízeních a lůžkových zařízeních sociální péče. Na dotaz, zda se povinnost na podzim vrátí a je možné čekat také jiná omezení, Válek řekl: "Věřím, že nebude nutné zavést respirátory jako povinné. Jsem přesvědčený, že proočkování rizikových skupin a smysluplné dobrovolné nošení respirátorů povedou k tomu, že nebude potřeba zavádět žádná restriktivní opatření a příkazy. Touto cestou bych nerad šel."

Zdůraznil, že je potřeba před závažným průběhem covidu chránit především seniory s nadváhou a komorbiditami čili souběhem více závažných chorob. "Budeme je pravděpodobně očkovat každý rok před očekávanou vlnou, podobně jako u chřipky. Očkování budeme nabízet všem věkovým skupinám, ale kampaň bude směřovat na ty, kteří jsou ohroženi," vysvětlil.

Ministerstvo zdravotnictví pod Válkovým vedením chystá bonusy pro ty, kteří chodí pravidelně na preventivní prohlídky. Takoví lidé by například mohli mít zdarma některá vyšetření, za která se nyní platí. Zmínil například prohlídku, kterou musí od určitého věku podstoupit senioři, kteří chtějí nadále řídit auto. Možností jsou také takzvané komplexní manažerské prohlídky, které by mohly být zdarma jednou za pět let. "Benefity, které přivedou lidi k pravidelným preventivním prohlídkám, mají vést k tomu, abychom zachytili nemoci v časných stadiích, efektivně je léčili, nebo nemoci úplně předešli. Je to podobné jako servis aut," poznamenal ministr.

Zároveň ministr uvažuje o regulacích pro ty, kteří zdravotnický systém podle něj zneužívají. "Musí to být komplex řešení. Můžete udělat drobnou regulaci, že by mohl zdravotník určit pořadí pacientů. Podle toho, kdo vydrží čekat a komu dát přednost. Nebo na straně pojišťovny, která dokáže identifikovat ty, kteří obcházejí doktory a nadužívají péči," uvedl. Ale paušální poplatky, které v minulosti platily, podle něj nemají smysl.

Omezit chce také počty vstupních a výstupních pracovních prohlídek u některých profesí. Pokud lidé během jednoho roku mění povolání, nemuseli by prohlídky absolvovat opakovaně.

Vláda má v programovém prohlášení záměr zavést komerční připojištění, podle Válka bude fungovat jako havarijní pojištění u aut nebo třeba připojištění na zahraniční dovolenou. Bude na každém, jak moc se bude chtít pojistit. Z připojištění by si lidé mohli podle Válka například hradit jinou stravu v nemocnici.

Od příštího roku by měl platit zákon, který umožní pravidelnou valorizaci plateb státu za děti, seniory a nezaměstnané. Podle Válka by měla být valorizace navázaná na průměrnou mzdu. Pokud poroste, zvýší se i platba za státní pojištěnce. Pokud klesne, státní platba zůstane stejná. Válek k tomu očekává velkou debatu v Parlamentu. "První diskuse ve Sněmovně bude, jaké bude procento z průměrné mzdy, které se využije k výpočtu. Druhým bodem bude otázka, co bude startovací částka, od které se odrazíme. Musí být bezesporu vyšší než pojištění v minulém roce, což bylo 1790 korun," dodal.