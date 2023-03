Válek: Valorizace plateb za státní pojištěnce se měnit nebude

Praha - Valorizace plateb za státní pojištěnce se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kvůli rostoucím nákladům státu snižovat nebude. Do budoucna ale bude potřeba celková změna systému, jinak bude více než polovinu veřejného zdravotního pojištění platit stát, řekl dnes na dotaz ČTK. Letos je platba za státní pojištěnce měsíčně 1900 korun, od příštího roku bude částka navázaná na vývoj reálné mzdy a inflace podobně jako zvyšování důchodů.

Snížení valorizace plateb jako právě u důchodů podle informací České televize (ČT) požaduje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Pokud dojde k úpravě valorizačního vzorce v řádných termínech, jak je logické, že by se to promítlo i do plateb za státní pojištěnce. Ale zatím nepadlo rozhodnutí," řekl Stanjura ČT.

Podle Válka ale nemá jít o nějakou okamžitou změnu. "On myslel, že se bude muset vést debata - někdy v budoucnu - o valorizacích plateb za státní pojištěnce. Určitě ne v tomto období nebo v dohledné době," řekl Válek. Se Stanjurou Válek i osobně mluvil a tvrdí, že je ním ve shodě.

Současný systém valorizace plateb vychází z růstu inflace a reálné mzdy. Kvůli vysoké inflaci bude muset stát zaplatit do veřejného zdravotního pojištění místo plánovaných 140 miliard korun asi o sedm miliard víc. V roce 2024 vláda počítala s částkou 1982 korun, nově by mělo jít podle ČT o 2081 korun.

Podobně se měly kvůli inflaci o mimořádně vysokou částku valorizovat i důchody, koalice ale i přes dlouhé obstrukce ve Sněmovně proti vůli opozice prosadila snížení částky, o kterou od června penze vzrostou.

V systému veřejného zdravotního pojištění je podle Válka každý rok celkově asi 450 miliard Kč, z nichž asi 130 miliard Kč platí stát za státní pojištěnce jako jsou děti nebo senioři, kteří tvoří více než polovinu populace. "Valorizace byla v našem programovém prohlášení proto, že potřebujeme ve střednědobém výhledu stabilizovat situaci. Aby jak narůstá počet státních pojištěnců a klesá počet zaměstnanců, byť se jim zvyšují mzdy, nám neklesal příjem zdravotních pojišťoven," uvedl.

Kolem roku 2030 až 2035 by při zachování současného systému byla podle Válka částka hrazená do systému státem vyšší než platby pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ. V té době bude státních pojištěnců více než 70 procent. "Do té doby se musí vymyslet scénář jak dál při narůstajícím počtu státních pojištěnců," dodal. Součástí změn je podle něj i debata o připojištění.

Podle informací ČT chtějí o aktuální změně valorizace plateb za státní pojištěnce jednat i další koaliční strany. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by mohly na účtech zdravotních pojišťoven ležet desítky miliard a v rozpočtu by peníze na důležité priority chyběly. Podle poslance STAN Jana Kuchaře je možné, že se systém změní už příští rok. Podle místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové jsou dlouhodobé vzorce užitečné, je ale potřeba jejich fungování vyladit. Proti změnám je opozice.