Válek se Zemanem probíral hlavně covid, plošné očkování odmítá

Lány (Kladensko) - Hlavním tématem při dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem byla epidemie covidu-19, řekl novinářům po jednání kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zopakoval, že plošné povinné očkování podle věkových kategorií odmítá, o čemž informoval i prezidenta. Vyhláška o povinném očkování, která dnes vyšla ve sbírce zákonů, podle něj bude jistě upravena.

"Seznámil jsem pana prezidenta s tím, že považuji za naprosto zásadní posílení kapacit PCR testování jako klíčové metody testování," řekl dále Válek. Prezidenta také informoval o postoji nové vlády k uznávání protilátek po prodělání nemoci, pracovní skupina podle něj připravuje změnu metodiky.

Je podle něho třeba si vzít příklad z Portugalska a posílit očkování. "Informoval jsem ho, že povinné plošné očkování nepovažuji za správnou cestu," dodal. Například za seniory by s ním lékaři měli přijet domů. Válek také slíbil, že bude dostatečná kapacita očkování třetími dávkami pro všechny už pět měsíců po dokončení předchozího očkování. V současné době je pro lidi nad 65 let a chronicky nemocné.

"Bavili jsme se také o tom, že se musíme naučit s covidem žít, že se musí stát i v očích zdravotnictví standardní nemocí, která je vážná a smrtelná. A že jediná cesta, jak toho dosáhnout, je očkování," dodal. Probírali i útoky na zdravotníky. "Shodli jsme se, že je to naprosto nemorální," řekl Válek a zdravotníkům za jejich práci poděkoval.

S prezidentem probírali asi šest či sedm témat, schůzka trvala zhruba 40 minut. Mezi jinými i oblast veřejného zdraví a dostupnost a kvalitu systému praktických lékařů, včetně dosažitelnosti 24 hodin denně. "Cílem je, aby český senior byl ve stejné kondici jako senior v Německu nebo v Rakousku," doplnil. Zaměřit se chce na prevenci a preventivní programy.

Válek byl posledním kandidátem na ministra, se kterým se Zeman letos setkal. Osobně se zatím nemohl potkat se Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), který by měl vést resort zemědělství. Před úterní schůzkou s prezidentem byl pozitivně testovaný na koronavirus a v izolaci je do 22. prosince. Zeman se s ním tak plánuje setkat až po Novém roce.

Pokud bude do té doby jmenována vláda, tak ministerstvo zemědělství zřejmě dočasně povede předseda lidovců Marián Jurečka. V pondělí 13. prosince by se měl prezident Zeman sejít s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS), řešit by měli další postup při jmenování vlády. Prezident odmítá jmenovat kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti), vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo postoj k Izraeli. Fiala deklaroval, že bude trvat na jmenování všech kandidátů, v opačném případě chce přistoupit ke kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu. Jeho rozhodování ale bude zřejmě trvat tři až pět měsíců.