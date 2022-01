Válek s odborníky probere karantény pro některé profese i další opatření

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) bude dnes s odborníky jednat o možných opatřeních, která by měla být přijata v případě zhoršení epidemické situace. Probrat s nimi chce i úpravu karantén pro některé profese. Úpravy, které by měla příští týden schválit vláda, chce však Válek představit až na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Do té doby žádné informace médiím zveřejňovat neplánuje.

Válek v minulých dnech řekl, že by se jednání měli účastnit někteří ministři, centrální řídicí tým epidemie a odborný tým Národního institutu pro zvládání pandemie vedený vakcinologem Romanem Chlíbkem. Přizváni jsou podle ministra také zástupci odborů, zaměstnavatelů a sportovních agentur.

Jednat budou o tom, jaká opatření by mohla být přijata v případě zhoršení epidemické situace. Nakažlivější varianta omikron podle Válka v Česku převládne ve druhé polovině příštího týdne. Hrozí pak, že bude v jednu chvíli velké množství nakažených, což může ohrozit fungování ekonomiky.

Válek chce s odborníky probrat také změnu pravidel karantén pro některé profese. Všichni pracovníci se budou muset od 17. ledna dvakrát týdně testovat antigenními samotesty. Pokud někdo bude mít pozitivní výsledek, odejde do pětidenní karantény. Válek ve čtvrtek řekl, že trochu jiné podmínky musí platit pro zdravotnictví, sociální služby, školy a klíčovou infrastrukturu tak, aby stát mohl dál fungovat. Podle ministra se nesmí stát, aby například nevyjelo metro poté, co jeho řidič bude mít po samotestu pozitivní výsledek.