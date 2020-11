Válek rozhodl v nájezdech o výhře Litvínova na ledě Sparty

Praha - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 22. kole extraligy na ledě Sparty 3:2 po samostatných nájezdech a zdolali Pražany poprvé po sedmi prohrách ve vzájemných duelech. V sedmé sérii rozhodl útočník Lukáš Válek, který v rozstřelu proměnil oba své pokusy. Sparta doma prohrála podruhé za sebou, předtím všechny čtyři duely na vlastním ledě v sezoně vyhrála.

Sparta se ujala vedení po 108 sekundách, kdy se dostal k odraženému puku na levém kruhu Buchtele a trefil protější horní roh Godlovy branky. Za 24 vteřin bylo vyrovnáno. Z pravého kruhu zamířil přesně kanadský bek Irving a ve 13. duelu v české extralize oslavil premiérovou branku.

V šesté minutě se Pražané vrátili do náskoku díky využité přesilové hře. Při Balinskisově trestu se dostal do úniku Řepík a prostřelil Godlu mezi betony. Domácí se potom ubránili při dvou oslabeních v rychlém sledu při trestech Němečka a Kaliny. Náskok Sparty mohl následně zvýšit Buchtele, na druhé straně netrefil Jarůškovu přihrávku Zdráhal.

Hned po šesti sekundách druhé části šel pykat Irving, ale Verva se ubránila a vyrovnat mohl ve 24. minutě Válek, ale Machovského nepřekonal. Piskáčkův trest hostům ke gólu také nepomohl, ale v čase 28:43 už Severočeši smazali ztrátu. V přečíslení dvou na jednoho proměnil Hanzlovu přihrávku Jarůšek.

O opětovné vedení Sparty se mohli postarat Kudrna a Pech, za Litvínov zahrozili Hübl či Válek. Ve vlastním oslabení se snažil prosadit Myšák, který měl větší šanci v úvodu třetí třetiny. Osmnáctiletý talent, který v listopadu debutoval na turnaji Karjala i v české reprezentaci, ztroskotal v úniku na Machovském a i v devátém extraligovém utkání v sezoně vyšel bodově naprázdno.

Při Dvořákově trestu kryl sparťanský gólman Hüblův pokus. Prodloužení neodvrátil domácí bek Košťálek, ani na druhé straně Irving. V nastavené pětiminutovce gól také nepadl a v sedmé sérii rozstřelu rozhodl ve prospěch hostů Válek, který proměnil oba své pokusy. Ve čtvrté sérii totiž odpověděl na Řepíkovu trefu.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás to bylo velice těžké utkání. Předpokládali jsme ale, že to takhle bude, protože Litvínov se poslední zápasy - hlavně poté, jak si prošel těmi různými karanténami - zvedá. Bylo to hodně bojovné utkání a stálo nás spoustu sil, ale to i Litvínov. Měli jsme špatnou hlavně druhou třetinu, kdy jsme soupeře nechali odjet do několika přečíslení. Tam nás podržel brankář. V první třetině jsme šli poměrně rychle do vedení, ale bohužel jsme ho neudrželi delší dobu. Třetí třetina byla vyrovnaná a utkání směřovalo do prodloužení, v němž jsme sehráli hodně špatně přesilovku čtyři na tři, prakticky jsme se tam pořádně nedostali. V penaltách jsme proměnili jen jednu, což nestačilo."

Vladimír Országh (Litvínov): "Výsledek se mi hodnotí samozřejmě dobře. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak to tu odmakali a odbojovali. V první třetině byla Sparta lepší a tam nám odskočila. Od druhé třetiny se hra vyrovnala a byl to až do konce vyrovnaný souboj. Ustáli jsme tam některé těžké chvíle, podržel nás brankář Godla, ale myslím, že jsme pokrývali dobře předbrankový prostor, kde je Sparta velmi silná. V nájezdech rozhodla šikovnost Lukáše Válka. Za ty dva body jsme moc rádi, ale hlavně nás těší i výkon, který byl diametrálně odlišný než v pátek v Pardubicích v první polovině zápasu."

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Buchtele (Mikliš, Forman), 6. Řepík (Sobotka, Rousek) - 3. Irving, 29. Jarůšek (M. Hanzl, P. Zdráhal), rozhodující sam. nájezd Válek. Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, M. Jandus, Němeček, Mikliš, T. Dvořák, Kalina - Tomášek, Horák, Sobotka - Řepík, M. Sukeľ, Rousek - Forman, Pech, Buchtele - Kudrna, D. Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, Myšák - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.