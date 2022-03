Válek: Řešíme rozložení zátěže uprchlíků z Ukrajiny na zdravotní systém

Praha - Ministerstvo zdravotnictví řeší rozložení zátěže uprchlíků z Ukrajiny na zdravotní systém tak, aby nedošlo k nedostatku lékařů a omezení péče pro české občany. Na twitteru to dnes v návaznosti na diskusi ve sněmovně uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Kapacity zejména dětských a praktických lékařů z Praze a středních Čechách, kam uprchlíci směřují nejčastěji, byly totiž naplněné už před začátkem invaze Ruska na Ukrajinu, která zahájila uprchlickou vlnu.

"Ujišťuji všechny občany, že s poskytovateli zdravotní péče řešíme, jak rozložit zátěž na zdravotní systém tak, aby nedošlo k přetížení zdravotního systému, ani k omezení zdravotní péče, nedostatku léků a odkládání plánovaných a specializovaných úkonů," uvedl ministr. "Válka na Ukrajině zkrátka nebude mít vliv na kvalitu zdravotní péče českých občanů," dodal.

Nápor na ordinace dětských lékařů by ale mohla způsobit i nutnost přeočkování ukrajinských dětí, které nebudou moci prokázat povinná očkování. Bez něj nemohou stejně jako české děti nastoupit do běžných českých mateřských škol. Podle zrychleného schématu očkování navrženého Českou vakcinologickou společností by mělo být možné tato povinná očkování doplněna za čtyři až osm týdnů podle věku předškoláka. Bez umístění dětí do školek si nebudou moci ukrajinské matky najít práci na plný úvazek.

Ministerstvo zdravotnictví ale zatím nerozhodlo. "Jak budeme postupovat v případě, že není možné doložit očkovací průkaz či je příchozí očkován neregistrovanou vakcínou, je předmětem jednání a věříme, že v nejbližších dnech bychom měli mít závazné stanovisko. Totéž platí i pro přijímání ukrajinských dětí do školek a otázku spádových praktických lékařů," sdělil na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.