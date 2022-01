Válek představil opatření plánovaná kvůli počínající vlně omikronu

Praha - Kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron vláda chystá úpravy některých opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény. Týkat se to bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) také pracovníků v sociálních službách, školství či zdravotnictví. Novinářům dnes po jednání se zástupci zaměstnavatelů a Hospodářské komory Válek řekl, že očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. Pořadatelé také mají sami navrhnout, jaká další opatření by ještě jejich akce unesly.

"Zásadní problém omikronu je, že je ohrožený chod těchto zemí velkým počtem lidí, který je v karanténách. Proto hledáme tento model, abychom zachovali fungování státu a nemuseli dělat žádná drastická opatření," uvedl po jednání Válek. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza řekl ČTK, že profesní svazy s ministrem řešily také detaily procesu plošného testování od 17. ledna.

Odborníci očekávají, že vlna bude mít rychlý nástup a potom rychle poleví. "Pokud by vlna šla stejným způsobem a my byli v našich opatřeních neúspěšní, což nebudeme, tak by situace mohla vypadat jako v některých jiných zemích," doplnil Válek.

USA nebo některé západoevropské státy hlásí problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci. Na takový výpadek se chce vláda připravit pracovními karanténami. Týkaly by se lidí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test.

"Definici zaměstnanců, kteří v případě nutnosti budou v tzv. pracovní karanténě, upřesníme příští týden, v české legislativě bohužel neexistuje," řekl dnes Prouza. Kromě pracovníků z kritické infrastruktury by se podle něj týkala i klíčových dodavatelů, například prádelen, které perou pro nemocnice nebo řidičů, kteří rozvážejí potraviny od výrobců. Zařazeni by v ní měli být i pracovníci v provozech, které nelze přerušit jako vysoké pece nebo zemědělské provozy pečující o zvířata, dodal.

Podle Válka by takoví zaměstnanci měli stejnou povinnost se dál dvakrát týdně testovat a některá další přísnější opatření, která se ještě diskutují. Dnes se podle něj také řešilo nastavení automatického vystavování pracovních neschopností pro pracovníky v karanténě.

V maximu by podle predikcí mohlo být až 50.000 pozitivně testovaných za den, víc nejspíš nedovolí ani testovací kapacita. Tu chce Válek u PCR testů potvrzujících pozitivní antigenní test využívat přednostně pro seniory a děti, přednost by měli mít také při trasování hygienickými stanicemi.

Školám, kde se v současné době testuje dvakrát týdně, by se mohlo spíš ulevit a opatření zjednodušit. "Hledáme cestu, jak minimalizovat testování a opatření zaměřená na děti a naopak je zpřísnit pro dospělé. Diskutujeme to s ministrem školství," řekl Válek. Na rozdíl od testování v zaměstnání budou pozitivní testy ve školách i nadále vždy potvrzované PCR testem.

Ministr jedná také s ministrem kultury a Národní sportovní agenturou, aby pořadatelé hromadných akcí, které se mají konat v době, kdy v Česku bude vrcholit vlna epidemie způsobená omikronem, sami navrhli další opatření, která by pro ně byla realizovatelná. Odborníci ministerstva podle Válka všechny návrhy, které budou platit od 17. ledna, posoudí a příští týden po vládě se je dozví veřejnost. "Ale organizátoři těch akcí se to dozví s dostatečným předstihem," dodal.

Jednou z možností, která se - byť jenom na dobu vlny omikronu - podle Válka zvažuje, že by se omezení týkala lidí bez posilující dávky očkování.

U plošného testování svazy s Válkem dnes podle Prouzy mluvily hlavně o způsobu předávání seznamu pozitivně testovaných. Měl by podle něj vzniknout systém, pomocí kterého zaměstnavatel předá elektronicky seznam nakažených příslušné hygienické stanici a ta automaticky těmto lidem pošle informaci o karanténě a vystaví eNeschopenku, uvedl.