Válek: Pracovní karanténa se bude týkat zdravotníků a sociálních služeb

Praha - Pracovní karanténa se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Podmínky pro pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice. Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Válek to řekl po dnešním jednání vlády. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní antigenní samotest na koronavirus.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle Válka využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset podle Válka udělit hygienici. "Domnívám se, že z těch, co budou v karanténě, i ve zdravotnických zařízeních, se to bude týkat - i jednotky jsou vysoké procento," řekl.

Pokud hygienici umožní určitému pracovníkovi přes pozitivní test, aby odešel do práce, musí být podle Válka nulové riziko, že kohokoliv dalšího nakazí. Nesmí mít příznaky ani jiné potíže, uvedl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (TOP 09) v pondělí uvedl, že pracovní karanténa by se mohla vztahovat i na pracovníky v dopravě, energetice, vodním hospodářství nebo pohřebnictví. Profesní svazy žádaly ještě větší rozšíření.

Svaz průmyslu a dopravy (SP) podle svého viceprezidenta Jana Rafaje od počátku vypuknutí pandemie jedná s relevantními ministerstvy a expertními skupinami, aby byla vytvořena širší definice nezbytných a strategických odvětví, například i pro mimořádné krizové situace. Zatím taková definice podle Rafaje neexistuje. "Stát by měl mít k dispozici data a fakta, aby uměl v takovýchto situacích rozhodovat, znát dopady a specifika a roli sektorů, jako je například svoz a zpracování odpadu, úpravny vody, výroba obalů pro léky a potraviny či nepřetržité výroby v ocelářství, chemickém průmyslu nebo sklářství," uvedl Rafaj. Zástupci zaměstnavatelů na toto téma jednaly s resorty zdravotnictví a průmyslu a obchodu. SP své podněty podle Rafaje poslal také Ústřednímu krizovému štábu.

Zaměstnavatel může pracovníka po pozitivním antigenním testu vyslat na potvrzující PCR test. Nově jich budou mít lidé hrazených z veřejného zdravotního pojištění místo dvou pět za měsíc. V případě, že bude PCR test negativní, člověk se může vrátit do práce, doporučil Válek. Pokud by v nějakých jiných profesích byl kvůli karanténám problém, kabinet podle Válka nachystá podobný systém jako pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. "Budu velmi spokojený, pokud začátkem příštího týdne bude pod 20.000 pozitivně testovaných antigenním testem a do pátku se nedostanou přes 50.000," uvedl dále.

Pracovní karanténa v ČR podle Válka v posledních dvou letech opakovaně fungovala, jen ji vláda vyhlašovala pod hlavičkou nouzového stavu. "Bylo to poměrně složité, teď je ta situace velmi jednoduchá," řekl.

Všichni zaměstnanci se budou muset od pondělí testovat dvakrát týdně antigenními testy. Pokud budou mít pozitivní test, půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl platit dva až tři týdny, řekl Válek dříve. V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je pro ně závazné jednou týdně. V případě pozitivního antigenního testu musejí podstoupit ověřovací PCR test.