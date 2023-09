Válek pověřil vedením IKEM ředitelku sekce MZd Rögnerovou

Praha - Řízením pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) do nástupu nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení, pověřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vrchní ředitelku ministerské sekce pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helenu Rögnerovou. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. IKEM vedl do poloviny srpna Michal Stiborek, který rezignoval po podezřeních okolo svého úvěrového byznysu. Pověřením Rögnerové končí v čele IKEM jeho statutární náměstek Jiří Malý, kterého podle informací Seznam Zpráv stejně jako Stiborka prověřuje policie.

Úkolem pověřené ředitelky je především zklidnění a stabilizace situace do doby výběrového řízení. "S tímto rozhodnutím jsem dnes seznámil širší vedení nemocnice. Zaměstnance IKEM budu spolu s pověřenou ředitelkou osobně informovat v nejbližších dnech," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Výběrové řízení chce vypsat do konce roku, více času má umožnit získat na post kvalitní kandidáty. V posledním výběrovém řízení v květnu, kde post obhájil Stiborek, byli podle jeho dřívějšího vyjádření jen dva účastníci.

"Spolu s vrchní ředitelkou Rögnerovou se bude dohledu nad fungováním IKEM věnovat i tým složený ze zaměstnanců ministerstva zdravotnictví. Bude v něm ředitel odboru přímo řízených organizací, vrchní ředitel pro legislativu a právo, ředitelka právního odboru a další odborníci," uvedl mluvčí.

Rögnerová dříve vedla Fakultní nemocnici v Motole a šest let působila jako senátorka za hnutí Volba pro město v obvodě Benešov. Na ministerstvu zdravotnictví pracuje od roku 2012, post náměstkyně, dnes označovaný jako vrchní ředitelka sekce, zastává od roku 2018.

Policie prověřuje v IKEM podezření na vydírání a korupci v souvislosti s veřejnými zakázkami, v pondělí na místě zajišťovala důkazy Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle dosavadních informací zatím nikoho nezadržela ani neobvinila. V případu jde mimo jiné o nátlak, kterému čelil ze strany vedení nemocnice kardiochirurg a senátor Jan Pirk (za TOP 09).

Podle Seznam Zpráv měl Stiborek v minulosti půjčovat peníze na vysoký úrok a s vysokými penále, čímž si vydělal desítky milionů korun. Stiborek v rozhovoru pro Blesk informace označil za likvidační kampaň proti své osobě.