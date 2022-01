Válek očekává příští týden podpis smlouvy s Pfizerem ohledně léku na covid

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že příští týden podepíše smlouvu s firmou Pfizer na nákup léku na covid-19. Nabídka je na 100.000 dávek za dvě miliardy korun, řekl dnes novinářům. Prověří také počty a dobu použitelnosti monoklonálních protilátek, zvažuje se jejich darování potřebným zemím. Pokud se je nepodaří využít, stát je od nemocnic odkoupí a odepíše.

"Nabídka firmy, kterou diskutujeme, činí 100.000 dávek a chce za to dvě miliardy. S tím, že 25 procent té dávky bude dodávat vždycky po čtvrtletích," řekl Válek. První dodávka v prvním čtvrtletí by podle firmy mohla být ale až na konci března. Jedná se o tom, že část by firma dodala už za 30 dní od objednání.

"Rozhodně ten lék objednám, i když jsem si vědom, že část možná dorazí až poté, co omikron zmizí. Ale ten lék je účinný na všechny typy variant covidu," dodal. Smlouvu s výrobcem zatím podle něj podepsalo jen Německo, Válek chce nákup koordinovat s dalšími okolními státy. Lék už dostal schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zatím jeho hodnocení nedokončila, ale uvedla, že státy mohou paxlovid používat brzy po diagnostikování infekce.

Už ve středu ministr uvedl, že zřejmě navýší také objednávku protivirového léku molnupiravir, který byl do Česka dodaný na začátku prosince. Předseda České společnosti infekčního lékařství Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý uvedl, že bylo schváleno také nové využití remdesiviru u ambulantních pacientů podobně jako monoklonální protilátky formou tří infuzí, které vykazuje až 85procentní účinnost i na omikron.

V současné době používané monoklonální protilátky, které mají chránit před rozvinutím covidu-19, jež by si vyžádalo hospitalizaci, na omikron účinkují méně. "Monoklonální protilátky stále budeme používat na mutaci delta, která tady ještě dlouhou dobu bude," řekl Válek.

Ministr si nechal vypracovat přehled o tom, jaké jsou zásoby těchto léků, ve kterých nemocnicích jsou a kdy jim končí expirace. Spolu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) jedná o tom, že by je Česko mohlo darovat zemím, které si je nemohou dovolit. Zvažuje se například Jižní Amerika, země Afriky nebo Ukrajina.

"Pokud se nepovede je nijak použít, tak je budeme muset odkoupit do hmotných rezerv a odepsat," dodal Válek. Nemocnice, které musely léky ze svých peněz nakoupit, si dříve stěžovaly, že je kvůli přísným kritériím pro podávání pacientům nestačí do expirace využít. Podmínky se ale později zmírnily.