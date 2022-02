Válek: Nižší platby za státní pojištěnce budou mít nulové dopady na péči a platy

Praha - Nenavýšení plateb za státní pojištěnce bude mít podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v letošním roce nulový dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče a odměny zdravotníků. Platí podle něj schválená úhradová vyhláška pro letošní rok. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vláda zrušením navýšení měsíční platby za zhruba 5,9 milionu státních pojištěnců o 200 korun měsíčně plánuje ušetřit 14 miliard korun.

"Jsem si stoprocentně jistý, i po diskusi s pojišťovnami, že snížení plateb za státní pojištěnce bude mít nulový dopad na péči o české občany v České republice v tomto roce. Bude mít nulový dopad na dostupnost zdravotní péče a na její kvalitu, nulový dopad na mzdy do zdravotníky," uvedl. Je podle něj podepsaná úhradová vyhláška, která dál platí. "A za to mohu ručit," dodal.

Zdravotní pojišťovny avizovaly, že tento výpadek v příjmech pokryjí z rezerv, byť je téměř vyčerpají. Do problémů by se ale podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Fridricha mohly dostat v příštím roce, kdy navýšení plateb za státní pojištěnce bude nutné.

Platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění se za poslední tři roky téměř zdvojnásobily. Letos jsou plánované výdaje asi 440 miliard korun a příjmy o 9,5 miliardy korun nižší. Z této částky bude tvořit státní příspěvek 127 miliard korun, stejně jako loni. Původně připravený rozpočet počítal asi se 14 miliardami korun navíc.

Minulý týden začaly zdravotní pojišťovny jednat se zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče o úhradách na rok 2023, podle části z nich ale nebude možné úhrady proti letošnímu roku zvýšit. Pro letošní rok rostly o čtyři procenta, což je promítnuto právě v úhradové vyhlášce. Tento dokument, který do legislativy promítá dohody pojišťoven a jednotlivých segmentů, musí být na následující rok přijatý do konce října. Dohodovací řízení obvykle končí v létě.

Válek už před svým nástupem do funkce avizoval, že plánuje nastavit automatický systém valorizace plateb za státní pojištěnce navázaný na některý z ekonomických ukazatelů. Pokud by se státu ekonomicky dařilo, platba za státní pojištěnce by rostla, v opačném případě by zůstávala na stejné úrovni. Pojišťovny by podle něj měly plánovat úhrady v delším než jednoletém horizontu, jak je tomu v současném dohodovacím řízení. Období by mělo být nejméně dvouleté.