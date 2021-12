Válek navrhne na počátku ledna testy na covid ve školách dvakrát týdně

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na středečním jednání vlády navrhne, aby se v prvních dvou týdnech v lednu testovalo na koronavirus ve školách vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dnes večer v České televizi (ČT) ministr řekl, že na vládu jde s pěti variantami protiepidemických opatření pro období do konce roku a dvěma až třemi variantami opatření pro dobu od počátku příštího roku. Uvedl také, že chce využít 100 milionů korun na nákup přístrojů na PCR testy.

Žáci základních a středních škol se nyní testují antigenními testy vždy v pondělí. Podle Válka se po vánočních prázdninách bude ve školách nadále testovat antigenními testy, ověřovací PCR test u podezření na nákazu by měl být nově vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru. "Cílem je minimalizovat riziko karantén," řekl ministr. Obavy vzbuzuje koronavirová varianta omikron, která je podle expertů třikrát až čtyřikrát nakažlivější než dosud dominantní varianta delta.

Přístroje na PCR testy, které by se podle Válka měly nakoupit, by měly sloužit nejen v nemocnicích, ale ve všech pracovištích, která se do testování chtějí zapojit. Cílem je zvýšit kapacity testování. O víkendu ministr v televizi CNN Prima News řekl, že v současné době je PCR testování na úrovni 140.000 testů denně a před nástupem omikronu počítal s tím, že v polovině ledna by číslo vzrostlo na 200.000 a v polovině příštího roku na 600.000 testů za den. V ČT se dnes Válek shodl s bývalým ministrem zdravotnictví a epidemiologem Romanem Prymulou, že omikron bude v populaci dominantní kolem poloviny ledna.

Nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) ve středu projedná sadu budoucích opatření proti covidu-19. "Mám pět variant, které budou do konce roku, a mám zhruba dvě, možná tři varianty, které budou platit od 1. ledna," řekl dnes Válek v ČT. Za poměrně jasnou označil variantu opatření na příštích 14 dní, další postup se podle něj bude odvíjet od vývoje omikronu v ČR. Dosud Válek avizoval jen to, že navrhne omezení otevírací doby na Štědrý den do 12:00 a uzavření obchodů 25. prosince.