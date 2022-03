Válek: Na opětovný nárůst epidemie covidu nemají Ukrajinci vliv

Praha - Na současný opětovný nárůst epidemie koronaviru nemají uprchlíci z Ukrajiny vliv. Bylo ale mezi nimi zachyceno několik ohnisek, řekl dnes novinářům před jednáním vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s tím, že ministerstvo zdravotnictví dokáže ve statistikách covidu-19 odlišit cizince včetně ukrajinských uprchlíků.V pondělí i v úterý bylo nově pozitivně otestovaných na nákazu koronavirem víc než před týdnem.

"Než se uprchlíci dostanou do rodin, jsou většinou několik dní v centrech, kde přespávají. Tam jsou přítomni i hygienici, my to zachytíme, není to absolutně problém," uvedl ministr. Byla podle něj zachycena dvě nebo tři ohniska, což při tak velkých pohybech obyvatel, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu, považuje za normální. Hygienici podle něj tato ohniska izolovali.

"Absolutně není větší promořenost covidu mezi uprchlíky, spíš naopak," dodal. Je to podle něj dané i strukturou skupiny uprchlíků, protože utíkají zejména děti a mladší ženy.

Potvrzují to i data o počtech nových nákaz v jednotlivých regionech. Zatímco uprchlíci dominantně směřují do Prahy, středních Čech a Brna, nejvyšší počet nových případů za posledních sedm dní přepočtených na 100.000 obyvatel mají okresy Hradec Králové, Plzeň-sever, Jihlava, Prachatice nebo Ústí nad Labem.

Důvodem nárůstu nových případů je podle Válka hlavně subvarianta koronaviru varianty omikron, která se v minulých týdnech šířila z Dánska. "Za tři týdny bude další variantní mutace, která se teď objevuje na jihu Evropy. To jsou věci, o kterých víme, které sledujeme," dodal. Na výskyt nové varianty BA.3 ve své zprávě upozornil i Státní zdravotní ústav. "Dánská" varianta BA.2 podle něj tvoří přes 36 procent případů, před týdnem to byla čtvrtina.

Zhruba ve stejné době, kdy se zastavil pokles počtu nových případů, přistoupila vláda ke zrušení povinnosti nosit respirátory ve většině veřejných prostor. Zůstaly povinné jen ve zdravotních a sociálních zařízeních a hromadné dopravě. "Zrušili jsme v některých prostorách respirátory, což udělala v podstatě celá Evropa," uvedl Válek.

O situaci uprchlíků jednal v úterý v Bruselu. "Dohodli jsme se na tom, že dáme jasný požadavek například na vakcíny, které potřebujeme dodat na některé dětské nemoci tak, abychom mohli pokračovat v ukrajinském očkovacím kalendáři," řekl.

Ukrajinské děti potřebují mít možnost doložit v ČR povinná očkování pro přijetí do mateřských škol. Ministerstvo na základě doporučení Vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bude ty, které nebudou moci předložit očkovací průkaz, považovat za neočkované. Budou se moci prokázat testem na protilátky nebo se ve zrychleném režimu doočkovat.