Válek: Metodický pokyn k zapojení zdravotníků z Ukrajiny bude tento týden

Praha - Metodický pokyn k zapojení ukrajinských lékařů a sester dostanou české nemocnice podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) během tohoto týdne. Válek to dnes řekl novinářům v motolské nemocnici, jejíž ambulanci pro ukrajinské uprchlíky navštívil spolu s lídry parlamentů zemí tvz. slavkovského formátu.

Lékaři a zdravotní sestry z Ukrajiny budou podle Válka moci pracovat na lůžkových odděleních nemocnic pod dohledem zkušeného lékaře i bez nostrifikace. "Pokud bude potřeba, uděláme drobnou změnu zákona, aby to bylo (možné) i v nelůžkových odděleních," řekl ministr.

Zjednodušení administrativy ve věci zaměstnávání lékařů z Ukrajiny navrhla minulý týden Česká lékařská komora (ČLK). Podle ní by nemuselo být vyžadováno úřední ověření dokumentů, doklady by mohlo být možné předložit až dodatečně a odpuštěno by mohlo být placení úředních kolků. ČLK podle prohlášení na svém webu také navrhuje zrušit povinnou praxi a zavést intenzivní kurzy češtiny a finanční podporu.

Podle platné legislativy musí lékaři ze zemí mimo EU složit aprobační zkoušku. Pokud chtějí lékaři pracovat v ČR dříve, musí to být v lůžkovém zdravotnickém zařízení akreditovaném pro vzdělávání a pod dohledem zkušeného lékaře. Takovou praxi může ministerstvo povolit až na jeden rok.