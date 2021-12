Válek má ve středu na vládu přinést sadu protiepidemických opatření

"Ústřední krizový štáb dal úkol ministru zdravotnictví, a to, aby ve středu na vládě pan ministr Válek přišel s konkrétní sadou opatření, která by měla platit i letos do konce roku, abychom už ve středu rozhodli a ve srozumitelné formě lidem, podnikatelům, veřejnosti, České republice vysvětlili, v jakém režimu a v jakých pravidlech se bude odehrávat konec roku v České republice, co všechno bude možné, co možné nebude," řekl Rakušan.

Konec nouzového stavu podle Rakušana neznamená konec protiepidemických opatření. "Máme tady pandemický zákon a pan ministr Válek ve středu přijde s některými opatřeními, která právě na to potenciální nebezpečí, které nás čeká, budou reagovat," prohlásil ministr. Dodal, že vláda už například rozhodla, aby ministr školství Petr Gazdík (STAN) a Správa státních hmotných rezerv zajistili nákup testů pro testování ve školách v lednu a únoru příštího roku.