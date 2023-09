Válek fakultní nemocnice slučovat nechce. S širší možností úvěrů pro ně souhlasí

Praha - Fakultní nemocnice by v budoucnu měly mít možnost obdobných úvěrů, na které mohou dosáhnout ostatní nemocnice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to řekl na dnešní tiskové konferenci na dotaz ohledně pozměňovacích návrhů k takzvanému konsolidačnímu balíčku, který ve čtvrtek Sněmovna poslala do závěrečného projednávání. Vysvětlil, že nyní mohou nemocnice přímo řízené ministerstvem čerpat pouze takzvané dodavatelské úvěry. Všechny možnosti půjček mají podle ekonomických expertů vést k snížení cen půjček, uvedl. S návrhem, který by mohl být využit při plánovaných investicích přímo řízených nemocnic za desítky miliard, podle Válka souhlasil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Další změna se týká možnosti slučování podřízených organizací ministerstev. Válek však touto cestou u nemocnic jít nechce, novelizace se podle něj týká výzkumných ústavů, které ministerstvo zdravotnictví nemá. Od fakultních nemocnic v Brně a Praze si ale ministr vyžádal vypracování jasné strategie spolupráce tak, aby nebojovaly o stejné pacienty. "Určitě si nemyslím, že je to správná cesta," uvedl Válek k možnosti slučovat fakultní nemocnice s tím, že o věc se pokoušeli někteří jeho předchůdci. Fakultní nemocnice ale podle něj musejí nicméně víc spolupracovat. "Ředitelé se musí naučit, že jsou pověření, zřizovatelem, že je ministerstvo", dodal. Jako příklad uvedl pražské nemocnice Na Homolce a v Motole. Spolupracovat mají tyto špičkové instituce v oblasti simulace a onkologie.

Na změny v konsolidačním balíčku, které se týkají fakultních nemocnic, upozornily dnešní Lidové noviny. Mezi lékaři podle nich kolují i spekulace, které nemocnice v nejbližší době zaniknou. LN se přitom odvolávají na šéfa České lékařské komory Milana Kubka, podle kterého prosakují informace například o tom, že by měl pražský Motol zahrnout i sousední Homolku.

"Nasvědčuje tomu i fakt, že se pan ministr snažil tyto fámy bez bližšího vysvětlení zadusit. Viděl jsem dokonce kopii dopisu, který kvůli tomu poslal ředitelům Homolky a Motola,“ citovaly noviny Kubka. Ředitel Nemocnice Motol Miloslav Ludvík však novinám řekl, že žádný pokyn ke sloučení s jinou nemocnicí nemá. "Ta fáma vznikla zřejmě tak, že jsem odmítl investovat 1,5 miliardy korun do pozitronové emisní tomografie pro naše nově vznikající onkologické centrum s vysvětlením, že o padesát metrů dál už jedna taková mašina stojí. A to v Homolce. Proto bude lepší, když budeme s touto nemocnicí úžeji spolupracovat," prohlásil.

Podle Kubka, jak se na něj odvolávají Lidové noviny, se hovoří také o spojení některých brněnských nemocnic či sloučení pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) s Fakultní Thomayerovou nemocnicí.