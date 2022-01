Válek: Epidemie covidu příští týden vyvrcholí, může být až 80.000 nákaz denně

Praha - Epidemie covidu bude v příštím týdnu vrcholit, může být až 80.000 potvrzených nákaz denně. Počty nakažených budou klesat ve školách, epidemie se začne přesouvat do seniorské populace. V diskusním pořadu České televize to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Doplnil, že na přelomu února a března by měla do ČR dorazit vakcína od firmy Novavax, registrace na očkování touto látkou by mohlo začít do 14 dnů.

Válek předpokládá, že začátkem příštího týdne se počet nových nákaz denně dostane na zhruba 50.000. "Když ve středu budeme kolem 80.000, tak bych byl velmi spokojený," konstatoval. Poté by podle něj měla epidemie pomalu klesat. Část odborníků už dříve odhadovala, že na vrcholu epidemie může být až 200.000 nově nakažených denně. Podle Válka už v Praze začíná epidemie zpomalovat.

"Přestává se nám virus šířit mezi žáky. V Praze začíná pomalý pokles, začíná se nám daleko víc posunovat do střední, starší populace," řekl Válek. Právě přesun nákazy mezi seniory považuje za problém také místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a stínový ministr zdravotnictví Julius Špičák (ANO). Podle něj by byla nejlepším řešením povinná vakcinace pro lidi nad 60 let. Tu ale současná vláda odmítá. Podle bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) je velkou neznámou, jak na omikron zareagují neočkovaní lidé.

Povinné očkování navrhla minulá vláda, mělo pro některé profese a seniory platit od března. Nynější kabinet vyhlášku ale tento týden odmítl. Důvodem zrušení bylo podle Válka to, že nebyla dobře napsaná a byli v ní zahrnuti i lidé, kteří nejsou v riziku. Vyhláška podle něj také požadovala dvě dávky očkování proti covidu, ale dnes už je jasné, že je potřeba i třetí, posilovací dávka. Argumentem bylo i to, že od února budou očkovací certifikáty těm, kteří mají jen dvě dávky, platit pouze devět měsíců.

Podle Válka je nyní v Česku asi 100.000 seniorů, kteří dosud nemají posilovací dávku očkování a dalších asi 350.000 až 400.000 lidí nad 60 let, kteří nejsou očkováni vůbec. Ministr předpokládá, že nová očkovací látka od Novavaxu přesvědčí statisíce lidí, aby se nechaly očkovat. Část lidí totiž odmítá mRNA vakcíny, kterými se v současnosti v Česku většinou očkuje. Vakcína od Novavaxu je podle informací Státního ústavu léčiv takzvaně proteinová, tedy jiného typu než čtyři dosud schválené vakcíny.