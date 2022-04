Válek doporučuje dál nosit respirátory v dopravě, povinné od čtvrtka nebudou

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doporučuje dál nosit respirátory ve veřejné dopravě i dalších prostorech, kde je větší množství lidí. Povinné ale od čtvrtka nebudou. Novinářům to řekl před zahájením jednání vlády. Počty pozitivně testovaných na koronavirus za den začaly po stagnaci od konce března v dubnu znovu klesat, tento týden je jich kolem 4000 denně. Odborníci ale odhadují, že reálné počty nakažených, kteří se nejdou testovat nebo příznaky nemají, mohou být dvakrát až třikrát vyšší.

Dál povinné budou respirátory ve zdravotnických zařízeních a lůžkových zařízeních sociální péče. Od 14. března se už nemusí nosit respirátory v obchodech a dalších veřejných vnitřních prostorech. Ve čtvrtek skončí i ve veřejné dopravě.

"Nebude to nařízeno, bude to doporučení ministerstva zdravotnictví a to doporučení platí ve všech těch prostorách, kde je hodně lidí, ale nařízení končí," řekl Válek.

V neděli v České televizi zmírnění odůvodnil tím, že klesá týdenní počet nových případů na 100.000 obyvatel a zlepšuje se i situace v nemocnicích. Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách by chtěl Válek zrušit na přelomu dubna a května,

Ministerstvo od dnešního dne zmírnilo také podmínky pro uznávání pozitivních testů jako potvrzení diagnózy, které se zároveň může propsat i do evropského certifikátu o prodělání nemoci. Dosud bylo povinné absolvovat po pozitivním antigenním testu potvrzující PCR test, nově stačí u lidí s příznaky i antigenní.

"Je otázka, jestli bude nutné dál mít PCR test k jiným účelům, než abychom ověřili, jaká je to mutace," dodal. Antigenní testy používané v ČR jsou podle něj dostatečně kvalitní.

Ministerstvo podle něj zatím neřeší, že by se zrušila možnost absolvovat měsíčně jeden PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Zájem o testování, zejména antigenní, je ale podle Válka v současné době nižší, takže některá testovací místa budou "hibernovat", dokud nebudou znovu potřeba.