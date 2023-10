Válek: Do konce listopadu bude v Česku 360.000 balení penicilinu

Praha - Do konce listopadu bude v České republice 360.000 balení penicilinu. V dnešním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Penicilin se podle šéfa resortu zdravotnictví postupně dostává do lékáren, distributoři ale podle něj nedodávají lék do všech lékáren rovnoměrně. Poslanec Kamal Farhan z opozičního hnutí ANO uvedl, že není zaručeno, že bude na podzim v lékárnách dostatek dalších léků.

Farhan dnes také zkritizoval vládní novelu k omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu, kterou projednává Sněmovna. Výrobci budou muset podle předlohy poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, budou udržovat měsíční zásobu i distributoři léčiv. Podle Farhana je novela nekompletní a nedostatečná.

Ve Sněmovně by mohla podle dřívějších informací uspět mimo jiné Farhanova úprava novely, jež by měla usnadnit pokrytí potřeby českých pacientů i cizojazyčnými šaržemi chybějících léků. Přímo ze zákona by navíc mohly dostat povolení v Česku i cizojazyčné šarže těch léků, které jsou volně prodejné.

Válek s Farhanem v Partii debatovali i o novele zákoníku práce, která umožní 24hodinové služby v nemocnicích a sníží objem dobrovolných přesčasů na hodnotu, která platila do začátku října letošního roku. Zástupci lékařů už dříve avizovali, že změny nemusí odvrátit jejich prosincový protest, kdy vypověděli přesčasovou práci. Chtějí mít k dispozici jasné paragrafové znění změn, podle Válka by ho měli obdržet v pondělí.

Válek také připomněl, že v úhradové vyhlášce na příští rok je vyhrazeno 6,8 miliardy korun přímo na zvýšení odměn zdravotníků v lůžkových zařízeních, podle Farhana ale ministr nemůže zaručit, že peníze dostanou přímo zdravotníci ve výplatách. Podle Davida Doležala z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové, je třeba, aby byli lékaři a zdravotníci ohodnoceni za základní pracovní dobu alespoň tak, jako budou jejich kolegové na Slovensku v roce 2024.

Výpovědi přesčasů podle dřívějšího vyjádření Sekce mladých lékařů České lékařské komory podalo téměř 6000 ze zhruba 22.000 lékařů. I ve velkých nemocnicích tak podle sekce hrozí od 1. prosince omezení péče až na ty nejvíce akutní případy.