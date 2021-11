Válek chce změnu na postu hlavní hygieničky, Svrčinová by se měla věnovat výživě

Praha - Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce změnu na postu hlavní hygieničky. Nepočítá s tím, že by tuto funkci nadále zastávala Pavla Svrčinová. Je odbornice na výživu, a měla by se tedy na ni zaměřit. S odkazem na mluvčího TOP 09 a AntiCovid týmu koalice Spolu Vladana Vaňka to napsal Deník N. Kdo by měl Svrčinovou nahradit, Vaněk nesdělil. Na dotaz podle serveru nereagoval ani Válek.

Válek už před časem v rozhovoru pro Blesk řekl, že v Česku "není úplně šťastně" definovaná role hlavní hygieničky, protože její kompetence jsou extrémně omezené. "Navíc krajské hygieny jsou částečně řízeny krajem v rámci krizových situací, částečně ale personálně podléhají státnímu tajemníkovi. Role hlavní hygieničky je proto špatná. A šťastné úplně také není to, že hlavní hygienička je zároveň také automaticky náměstkyní ministra," uvedl.

Na dotaz, zda počítá se Svrčinovou na postu hlavní hygieničky, tehdy řekl, že má představu o nějaké reorganizaci, která nesouvisí přímo se Svrčinovou. Na ministerstvu by se Válek chtěl více věnovat výživě obyvatelstva či tomu, aby se dětem do škol dostávaly zdravé potraviny. "A paní hygieničku bych chtěl pověřit tou koordinací z pohledu výživy za ministerstvo zdravotnictví (...) Chtěl bych, aby měla spíš na starosti výživu, tedy to čemu opravdu odborně rozumí," uvedl pro Blesk Válek. Hygienické stanice podle něj nyní potřebují spíše velitelské řízení.

Svrčinová je hlavní hygieničkou od poloviny března, kdy byla pověřena výkonem této funkce. Na konci července byla oficiálně jmenovaná vládou. Před tím vedla krajskou hygienickou stanici v Moravskoslezském kraji.