Válek chce otevírací dobu na Štědrý den do 12:00 a zavřeno 25. prosince

Praha - Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navrhne na jednání vlády omezení otevírací doby na Štědrý den do 12:00 a uzavření obchodů 25. prosince. Řekl to dnes Radiožurnálu, o omezení diskutoval s Hospodářskou komorou ČR. Vzhledem k nouzovému stavu, který platí do 25. prosince, se obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních nemusejí řídit zákonem o prodejní době. Mohou být bez omezení otevřené 24. i 25. prosince.

Nová vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v pátek po prvním zasedání oznámila, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19. Nynější nouzový stav vyhlášený bývalým kabinetem ANO a ČSSD tak skončí o půlnoci 25. prosince. Přestane tak platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů. Naopak ale omezení prodeje o vybraných svátcích platit začne.

Omezení prodeje o vybraných svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě platný od konce roku 2016. Zákaz se vztahuje kromě vánočních svátků 25. a 26. prosince také na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den je prodej v maloobchodě zakázán od 12:00. Jenže tento zákon také počítá s výjimkou ve stavu nouze.

Válek dnes zopakoval, že vláda může znovu vyhlásit nouzový stav kdykoliv, pokud to situace bude vyžadovat. "Nebojíme se zavést i velmi přísná a razantní opatření, podle toho, jak se bude situace vyvíjet," řekl Radiožurnálu. Znovu doporučil restauracím nepořádat večírky. "Neplánujte to, je jedno, jestli bude nebo nebude nouzový stav. Pokud to uděláte, tak to vysoce pravděpodobně povede ke zhoršení situace v lednu a nás pak budou čekat začátkem příštího roku velmi tvrdá opatření," podotkl.

Epidemie v Česku v posledních dvou týdnech zpomaluje, obavy ale panují ze šíření varianty omikron. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes informovala, že koronavirovou variantu omikron zaznamenalo už 89 zemí. Omikron se rychle šíří ve státech s vysokou úrovní imunity obyvatelstva, podle WHO ale není jasné, zda to způsobuje schopnost viru obejít imunitu, jeho vyšší přenosnost, nebo kombinace obojího. "Pokud se bude jakýmkoliv způsobem vyvíjet situace kolem varianty omikron, vláda bude důsledně a rychle reagovat v souladu s doporučením odborníků," řekl Válek v pátek po uvedení do úřadu.

Členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala tento týden upozornili na to, že i přes malý počet prokázaných případů se nakažlivější varianta omikron v Česku šíří komunitně a skutečných případů jsou spíše stovky.