Válek: Budoucí vláda se shoduje na valorizaci plateb za státní pojištěnce

Praha - Strany předpokládané vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN se shodují na pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce. Bude to v programovém prohlášení stejně jako možnost připojištění na zdravotní péči, kterou si v současnosti lidé sami platí. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek, který je členem programové skupiny budoucí vlády pro zdravotnictví a sociální oblast.

Takzvanými státními pojištěnci jsou děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Ze státního rozpočtu se za ně platí 1767 korun měsíčně. V červenci 2020 byla platba zvýšená o 500 korun, od roku 2021 o dalších 200 korun a stejně bude zvýšená i příští rok. Jen za předchozí dva roky tak stoupla o zhruba tři čtvrtiny.

Válek počítá, že automatickou valorizaci platby za státní pojištěnce vláda prosadí, protože to bude v programovém prohlášení a strany se na tom shodly. "Nejvíc by se mi líbil návrh, který připravoval poslanec Kalousek (TOP 09), který měl ten aspekt, že když se zlepšilo hospodaření státu, tak by úhrada rostla," řekl Válek. Pokud by se státu dařilo méně, tak by zůstávala stejná, neklesala.

To by byl podle něj předvídatelný mechanismus. "Aby i pojišťovny věděly, s čím mohou příští rok počítat," dodal jeden z kandidátů koalice na ministra zdravotnictví. Lépe plánovat by podle nich mohly i poskytovatelé zdravotní péče, například investice.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla jednání o automatické valorizaci s ministerstvem financí už téměř před schválením, zastavila ho epidemie covidu-19. Došlo místo něj k opakovanému jednorázovému navýšení plateb, v současné době jde na zdravotnictví asi 11 procent HDP, přibližně tedy 420 miliard. Při Vojtěchově nástupu v roce 2017 to bylo sedm procent.

Kromě valorizace plateb za státní pojištěnce chce Válek prosazovat také možnost připojištění za takovou zdravotní péči, kterou si lidé v současné době platí sami, například u zubaře, podání kysličníku uhličitého při kolonoskopii nebo dobrovolná vyšetření.

"Každý z nás sem tam platí za zdravotní péči," uvedl Válek. "Já chci, aby tyto věci mohly být připojištěny. Buď si to bude platit tak, jak si to teď platí, nebo by to byla forma připojištění," řekl. Nejde ale podle něj o běžné preventivní prohlídky nebo vyšetření, na která už lidé teď mají nárok ze zdravotního pojištění.

"Pokud by k tomu vláda přistoupila, tak to do zdravotnictví přinese stovky milionů, možná nižší jednotky miliard, to skutečně neřeší problém financování zdravotnictví," řekl Vojtěch.

Platba státu za státní pojištěnce (v mld. Kč):

Rok Náklady veřejného zdravotního pojištění Meziroční nárůst: Platba za státní pojištěnce Meziroční nárůst: 2015 242 mld 60,9 mld 2016 253,3 mld + 11,3 mld 62,3 mld + 1,4 mld 2017 267,2 mld + 13,9 mld 65,3 mld + 3 mld 2018 285,3 mld + 18,1 mld 68,4 mld + 3,1 mld 2019 320 mld + 34,9 mld 71,8 mld + 3,4 mld 2020 349 mld + 29 mld 97,3 mld + 25,5 mld Odhad 2021 399,1 mld + 50 mld 127,3 mld + 30 mld Odhad 2022 415 mld. + 15,9 mld 141,65 mld + 14,35 mld

zdroj: ministerstvo financí