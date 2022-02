Válek bude jednat s pojišťovnami o preventivním PCR testu zdarma měsíčně

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce se zdravotními pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně. Vydání takového opatření je podle něj možné jen v případě, že bude schválen pandemický zákon, řekl dnes novinářům. Testování na covid-19 v loňském roce podle něj pojišťovny stálo zhruba 55 miliard korun. Veřejné zdravotní pojištění ročně hospodaří celkem asi s 400 miliardami korun.

Ministerstvo avizovalo, že proplácení preventivních testů by mělo skončit od 1. března. V současné době jsou zdarma se žádankou od lékaře nebo hygieny. Až pět měsíčně navíc mají k dispozici očkovaní lidé a děti. "Já bych rád, abychom se domluvili s pojišťovnami třeba na nějakém jednom testu měsíčně, který by byl nějakým způsobem hrazený," řekl Válek. Testy, na které pošle lékař či hygienická stanice, dál zdarma budou.

"Aby bylo možné testy hradit, tak k tomu pořád musí být zdůvodnění. A to zdůvodnění je závažná epidemiologická situace v České republice. Pokud ale ukončíme opatření, říkáme, že už není závažná epidemiologická situace, a tím pádem už pojišťovna nemůže testy hradit," dodal ministr. Podotkl také, že reálná cena PCR testu se proti 800 korunám, které za něj v současné době pojišťovny platí, snížila.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu po jednání vlády řekl, že je logické, že stát nebude preventivní testy dál platit, pokud nikde nevyžaduje, aby se s nimi lidé prokazovali. "Z pohledu legislativy není možné hradit preventivní PCR testy než po dobu, pokud budou platit opatření. Já bych chtěl, aby ta opatření skončila v březnu, ideálně poslední třeba v polovině března," uvedl.

Podle Válka nejsou hrazené nikde v EU, pokud se nevyžadují, a i Češi je v současné době potřebují hlavně pro cestování. "Nebo je potřebujete kvůli tomu, že někoho chcete navštívit a máte strach, abyste ho nenakazili. Tomu já rozumím, ale pak je těžké najít horní hranici počtu testů, které by to měly být," dodal. Zachování alespoň jednoho testu měsíčně zdarma podporují také někteří lékaři a vědci. Například podle molekulárního genetika Jana Pačese z Akademie věd ČR umožňují lidem chovat se zodpovědně třeba před návštěvami seniorů.

Náklady na testování podle Válka odčerpaly významnou část peněz z veřejného zdravotního pojištění. "Bylo hrazeno z fondů pojišťoven a ty peníze pak samozřejmě pojišťovny nemají na to, aby je investovaly do péče o pacienty. Pořád by to někdo musel zaplatit," řekl Válek. Vláda přitom jako nejvýznamnější úsporu v návrhu státního rozpočtu na letošní rok navrhuje nenavýšit zhruba o 14 miliard platby za státní pojištěnce, které do systému pojištění odvádí stát.

S testováním metodou PCR se v Česku začalo v únoru 2020, první případy pak testy odhalily v březnu. Za první dvě vlny na jaře a na podzim 2020 pojišťovny vydaly na PCR testy zhruba čtyři miliardy korun. Od listopadu se začalo preventivně testovat také antigenními testy, nejprve zaměstnanci a klienti v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Od poloviny prosince se pak lidé mohli otestovat sami preventivně. Na tyto testy vydaly pojišťovny koncem roku 2020 kolem 170 milionů korun.

Od jara 2021 dostaly povinnost testovat své zaměstnance také firmy, pojišťovny jim přispívaly 60 korun na jeden samotest každý týden. Celkově vydaly po poloviny roku 2021 asi 800 miliard korun. Od léta, kdy testy často potřebovali lidé na dovolenou v cizině, byl hrazen jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Stát vyšší náklady pojišťovnám kompenzoval dalším navýšením platby za státní pojištěnce, v roce 2021 to bylo o 14 miliard korun.

Od listopadu 2021 se testy neuznávaly jako potvrzení pro vstup do služeb a na hromadné akce, nárok na testy zdarma měli jen očkovaní a děti, ty ve věku 12 až 18 let se jimi mohly také prokazovat tam, kde dospělí potřebovali potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci. Testování ve školách, které končí stejně jako ve firmách tento týden, se hradí ze státního rozpočtu.