Válek a AntiCovid tým jsou pro zachování testů PCR

Brno - Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro zachování testování na nemoc covid-19 PCR testy. Chce umožnit využívání PCR testů jako možnost pro vstup do řady provozoven služeb. Připustil, že na některé akce by PCR test neplatil. Pokud budou plošné testy, budou se používat PCR testy, řekl dnes Válek v Brně novinářům. Podle něj po negativním PCR testu je do 72 hodin malá pravděpodobnost, že dotyčný někoho nakazí. Válek také vyzval ke třetí dávce vakcíny pro seniory a rizikové lidi, kteří končí na jednotkách intenzivní péče. Zároveň uvedl, že u části očkovaných by bylo dobré udělat PCR test jako důkaz, že nejsou nakažení.

Válek a AntiCovid tým složený ze zástupců budoucí vlády dnes ráno jednali o opatřeních s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ministerstvo zdravotnictví dnes vládě navrhne, aby se jako covidový certifikát uznávalo jen potvrzení o prodělání nákazy nebo očkování. Anticovid tým dnes souběžně s tiskovou konferencí Válka zveřejnil plán na zlepšení současné pandemické situace, shrnul je do devíti kroků. Ministr Vojtěch na twitteru uvedl, že AntiCovid týmu s kolegy vysvětlil řadu otázek. "Čekal jsem sice konkrétní návrhy, jak ve středu avizoval (budoucí premiér) Petr Fiala, ale nestalo se," zhodnotil Vojtěch.

Válek uvedl, že pokud má člověk negativní PCR test, neznamená to, že se nemůže nakazit. "Znamená to, že zhruba 72 hodin je malé riziko, že by nakazil okolí, byť by byl pak sám nakažen," řekl Válek.

Video: Pro plošné testování by Válek navrhl kvůli spolehlivosti PCR testy

18.11.2021, 13:50, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK/Video

Antigenní testy podle něj mají smysl tehdy, když člověk po odběru nejde do prostředí, kde se může nakazit. Podle něj je možné používat kvalitní antigenní testy nejlépe opakovaně, ale s platností například na dva dny, není možné, aby platily týden. U samotestů připomněl, že existuje falešná pozitivita i negativita, přičemž tito nakažení lidé pak mohou jít mezi ostatní a myslí si, že nejsou nakažení.

Válek zároveň vyzval k očkování třetí dávkou u starších lidí a rizikových skupin. "Je to naprosto zásadní. Pokud máme druhou dávkou proočkováno z rizikových skupiny 1,5 milionu lidí, měli by mít i třetí dávku, ale je jich zatím 400.000. Tak bychom se měli soustředit především na ně, na ty, kdo leží na jednotkách intenzivní péče, jsou to právě ti senioři a ti z rizikových skupin," řekl Válek. Dodal, že by měla být cílená kampaň na očkování třetí dávkou. Na druhé straně uvedl, že se vede debata o možném testování očkovaných. "Je možné, že i pro část očkovaných bude dobré nechat si udělat PCR test jako důkaz toho, že nejsou nakažení," řekl Válek. Očkování chrání před vážným průběhem nemoci, očkovaní se ale mohou nakazit a nemoc přenášet.

Debata se podle Válka vede také o uznávání protilátek. "Protilátky existují, není to podvod, ale je to komplikované téma. Pojďme se tím zabývat a využít ku prospěchu občanů," řekl Válek a dodal, že kdo má protilátky, nebrání mu to v tom nechat se očkovat.

Válek vyzval také k tomu, aby se ve všech uzavřených prostorách používaly respirátory typu FFP2, protože to podle něj může pomoct snížit riziko šíření nákazy. Válek si také myslí, že je potřeba dávat společnost dohromady, a ne ji rozdělovat. "Je potřeba také posílit hygienické služby a kontrolu. Pokud něco zavedeme, budeme trvat na dodržování. Těžko vymyslíme nějaké nové další kroky, ale můžeme dobře realizovat ty současné," řekl Válek a zdůraznil slova jako důslednost, systém a předvídatelnost oproti chaosu, který podle něj panuje nyní. Dodal, že nechce kritizovat vládu a ministerstvo, je pod velký tlakem, nicméně v jeho krocích vidí slabiny. Jmenovat je však nechtěl, aby toho nemohli zneužívat občané.

Návrhy ke zlepšení epidemické situace, které dnes představil AntiCovid tým: Uznávat jako covidový certifikát kromě potvrzení o očkování a o prodělané nemoci také PCR test ne starší než 72 hodin.

Nakoupit dostatečného množství antigenních testů nutných k plošnému testování dětí.

Upřesnit platnost testů při návštěvách ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a při ubytování na vysokoškolských kolejích.

Udělat maximum pro rozšíření proočkování třetí dávkou a zvážit zkrácení intervalu mezi druhou a třetí dávkou na tři měsíce.

Zavést povinné nošení respirátorů FFP2 všude ve vnitřních prostorách. Výjimkou by byly třídy ve školách v průběhu výuky.

Obnovit testování ve velkých firmách.

Zajistit, aby protiepidemická opatření byla přehledná, pochopitelná a vysvětlená.

Maximálně podporovat armádu v jejím zapojení do trasování i do péče o nakažené.

Lékaři na covidových odděleních, kteří nejsou pneumologové, infektologové či internisté, by měli pacienty léčit pod dohledem lékařů uvedených odborností.