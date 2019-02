Praha - Válečný veterán a poslední žijící český pilot RAF Emil Boček obdrží 28. října Řád bílého lva nejvyšší třídy. Prezident Miloš Zeman mu to oznámil v pondělí při oslavě jeho 96. narozenin, řekl ČTK hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Projev Zemana Pražský hrad zveřejnil na svém webu. Bočkovi už propůjčil Řád bílého lva bývalý prezident Václav Klaus v roce 2000. Bývalý stíhací pilot tehdy dostal řád třetí třídy vojenské skupiny. Zeman by zároveň rád Bočka povýšil do hodnosti armádního generála, což je nejvyšší vojenská hodnost.

