Válečné muzeum Sudety v Mostě rozšířilo sbírku i o věci z vietnamské války

Most - Válečné muzeum Sudety v Mostě, které sídlí v původním protiatomovém krytu z roku 1959 v jednom z obytných domů ve Skupově ulici, rozšířilo sbírku. Kromě světových válek se ředitel muzea Jiří Maria Sieber zaměřuje i na vietnamskou válku, husitské války a napoleonské války či demonstrace radikálů. Rozšířila se i kuriózní sbírka klystýrů, která je největší na světě. Čítá na 300 pomůcek určených k výplachu střev, řekl ČTK Sieber.

"Podařilo se mi zakoupit pozůstalost po jednom sběrateli, takže je tu expozice husitů, to je 1420, 1430, a vedle jsem rozšířil sbírku o napoleoniku, to znamená bitva Dubí a Přestanov 1813, a naproti je další velká bitva na území českého království, to znamená 1866, bitva u Hradce Králové," vyzdvihl novinky Sieber.

Nedávno se vypravil do Vietnamu také kvůli tomu, aby získal informace o druhé válce v Indočíně, která trvala od druhé poloviny 50. let do roku 1975. "Oni Ho Či Minovou stezkou používali pro převoz nákladu jízdní kola," uvedl ředitel. Jedno takové kolo se mu podařilo jedno sehnat přímo z Vietnamu. "Tisíce jízdních kol šly z Československa do Vietnamu a toto je jediné jízdní kolo, které šlo z Vietnamu do Čech," doplnil Sieber.

Zpočátku měli vojáci ve Vietnamu nákladní automobily, Američané na ně proto nastražili radiolokátory, které vysílaly signály, když kolem nich těžká technika projela. Poté na ně žoldnéři ze zámoří zaútočili. Právě z toho důvodu se začala používat jízdní kola, nedala se totiž tak snadno zaměřit.

V muzeu je také například expozice věnovaná událostem na litvínovském sídlišti v Janově, které obývají převážně Romové. V roce 2008 poslala krajně pravicová Dělnická strana takzvané ochranné sbory v černých uniformách, jejichž členové tehdy narazili na odpor Romů. Na konflikt reagovali příznivci DS svoláním pochodu, který 17. listopadu skončil bitkou s policií na hranicích Janova s řadou zraněných. "Byla to vlastně první demonstrace svého druhu," řekl Sieber, který z tohoto konfliktu získal řadu zbraní, například v podobě židlí, vystavil i transparenty.

Četba Švejka inspirovala Siebera ke sbírce klystýrů. Nádobek na vodu, jež po připojení hadičky zavedené do konečníku slouží k vyčištění tlustého střeva, nasbíral dosud na 300, ještě v roce 2008, kdy se muzeum otevřelo, jich měl 50.