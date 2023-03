Valdštejnská zahrada bude po zimní pauze znovu přístupná veřejnosti

Praha - Valdštejnská zahrada v areálu Senátu bude ode dneška po zimní přestávce přístupná veřejnosti. Obnovují se také víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, který patří k nejvýznamnějším stavbám z přelomu období manýrismu a raného českého baroka v Česku.

Valdštejnská zahrada je oblíbeným místem nejen pro místní obyvatele a pro turisty, ale také příjemnou zkratkou mezi stanicí metra a ministerstvem financí či sídlem Sněmovny. Lidé se jí budou moci projít až do konce října ve všední dny od 07:00 do 19:00, o víkendech od 09:00 do 19:00.

Senátní zahrada je s rozlohou 14.000 metrů čtverečních druhou největší ve vnitřní Praze, hned po nedalekých zahradách Pražského hradu. Na rozdíl od hradních zahrad je přístupná bezplatně. V roce 1634 ji nechal zbudovat Albrecht z Valdštejna v manýristickém stylu. Návštěvníci v ní mohou obdivovat soubor devíti bronzových plastik, kopií díla nizozemského sochaře Adriana de Vriese, a unikátní salu terrenu, vyzdobenou freskami italského malíře Baccia del Bianca. V ní se během léta konají koncerty.

Výrazným prvkem v zahradě je také umělá krápníková stěna, na kterou navazuje voliéra pro výry. Kromě nich patří k vyhledávaným objektům pávi. Zahradu zdobí vzrostlé duby, javory či magnólie. Centrální část prostoru je osázena buxusovými keři a tulipány. U krápníkové stěny rostou hortenzie, u jižní stěny paláce vinná réva a fíkovník.

Barokní Valdštejnský palác nabídne návštěvníkům zdarma prohlídky reprezentativních prostor, které slouží k přijetí významných státnických návštěv. Lidé si budou moci projít trasu, která zahrnuje Mytologickou chodbu, Audienční sál, Předpokoj, Rytířský sál a Hlavní sál. Palác bude otevřen o víkendech od 09:00 do 16:00.