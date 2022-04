Valašskou rallye vyhrál Pech, Kopecký klesl v poslední erzetě na třetí místo

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Dramatickou Valašskou rallye vyhrál Václav Pech a v jubilejním 40. ročníku soutěže si připsal třetí vítězství v kariéře. Pilot vozu Ford Focus WRC se do čela posunul v závěrečné rychlostní zkoušce, na které se mu podařilo předstihnout úřadujícího domácího šampiona Jana Kopeckého. Osminásobný domácí mistr v náročných podmínkách ztratil v posledním testu 18 sekund a klesl až na třetí místo. Druhý skončil Filip Mareš, jenž je nyní lídrem průběžného pořadí seriálu. Pech totiž s ohledem na to, že startuje s vozem WRC, nemůže letos usilovat o absolutní domácí titul.

"Snažili jsme se a myslím si, že jsme odvedli výkon, který byl v těchto podmínkách možný. Poslední vložka byla náročná. Pršelo, chumelilo, bylo tam bláto, bylo to strašně mokré a uklouzané. Takové podmínky Vaškovi svědčí. V minulosti jsem byl schopen s klukama bojovat, ale letos to prostě nešlo," řekl Kopecký.

V čele se držel od první rychlostní zkoušky až do třinácté. Jenže v závěrečném dvacetikilometrovém testu nabral rozhodující ztrátu. "Začali jsme spolupráci s novou pneumatikářskou firmou, s Pirelli, a teď to musíme vyhodnotit tak, abychom získali co nejvíce dat," naznačil Kopecký, že problém mohl být i v pneumatikách.

Čtyřicetiletý jezdec, jenž stále spolupracuje s továrním týmem Škoda Motorsport, přiznal, že je po propadu na třetí místo zklamaný. "Když člověk vede celý závod a o první místo přijde na poslední erzetě, tak je zklamaný. Nedá se ale nic dělat. Na startu jsem měl radost, že je sucho, ale to bylo jeden kilometr. Pak byla trať vlhká a hned jsem si říkal: 'Ó, jé'. Snažili jsme se a za výkon se nestydím. Neříkám, že to bylo stoprocentní, protože ty kola tolik v těchto podmínkách tolik neznám, ale bylo to velice blízko limitu," podotkl Kopecký, který Valašskou rallye vyhrál dvakrát v kariéře. Nikdy prý ale s ohledem na proměnlivé počasí soutěž nebyla tak náročná, jako letos.

Pech byl v cíli nadšený, i on ale zdůraznil. že rallye byla hodně těžká. "Všechno vyvrcholilo v poslední erzetě, ale myslím si, že všichni tři jsme jeli pořád stejné tempo. Co nám dovolilo nastavení auta a obutí. A nám to možná v závěru vyšlo trošku lépe," řekl Pech.

Dvě erzety před koncem byl ještě třetí a na Kopeckého ztrácel 13,5 sekundy. Nejprve se ale posunul na druhé místo a v posledním testu na první. "Jestli by mě napadlo, že se můžu dostat na první místo? Ne, ale nechtěl jsem to vzdát," řekl Pech a podotkl, že naplno jel od sobotního startu. "Dá se říct, že jsem udělal dost jezdeckých chyb, ale to pramenilo z toho, jaký byl povrch. Bylo hodně bahna. Jednou jsme byli venku, jednou nás pozlobilo auto, ale nakonec jsme vše dohnali a povedlo se," oddechl si Pech.

Spokojený byl i Mareš, jenž si vážil skalpu Kopeckého i skutečnosti, že byl od začátku součástí nejrychlejší trojice, která bojovala o vítězství. "Porazit Honzu v takhle těžkém závodě je pro nás něco fantastického. A s Vaškem jsme prohráli o kousek. Někde má (jeho) auto výhody, na druhou stranu musel jet skvěle. Gratuluju mu, my jsme spokojení," řekl Mareš, jenž nakonec za Pechem zaostal o 4,1 sekundy. "S tím jsem v pohodě. Dá se říct, že jsme byli všichni tři vyrovnaní. V součtu je z toho pro nás druhé místo, z pohledu bodů do mistráku jsme první, takže maximální spokojenost," dodal Mareš.

Český šampionát bude pokračovat 7. a 8. května, kdy se uskuteční Rallye Šumava Klatovy.

Výsledky Valašské rallye

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:26:51,2, 2. Mareš, Bucha -4,1, 3. Kopecký, Hloušek -8,6, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:59,0, 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai i20 R5) -2:30,9, 6, J. Melichárek, E. Melichárek (SR/Ford Fiesta RS WRC) -5:11,0, 7. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) -6:16,5, 8. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -6:18,0.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 57, 2. Kopecký 51, 3, Kristensson 39.