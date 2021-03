Valašskou rallye ovládl Grjazin, boj o druhé místo vyhrál Kopecký

Kopřivnice (Novojičínsko) - Vítězem Valašské rallye, která zahájila novou sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, se stal Rus Nikolaj Grjazin. Pilot vozu Volkswagen Polo porazil druhého Jana Kopeckého o 46 sekund, třetí místo obsadil s odstupem dalších necelých čtyř sekund Filip Mareš. Grjazinův výsledek se do českého šampionátu nezapočítává, nejvíce bodů do průběžného pořadí seriálu získal Kopecký.

Grjazin, pro kterého byl start na Valašce součástí testování na závody mistrovství Evropy a světa, byl v čele soutěže od první rychlostní zkoušky a dohromady vyhrál osm z deseti erzet. O druhé místo bojovali Kopecký s Marešem. Po první etapě byl druhý Mareš, v předposledním měřeném úseku jej ale Kopecký předstihl a nakonec i těsně porazil. Celkově čtvrtý a třetí z pohledu českého šampionátu dojel Dominik Stříteský.

"Vyhráli jsme, takže se logicky radujeme. Pro nás to bylo důležité rozjetí před soutěží mistrovství světa v Chorvatsku. Zdejší rychlé tratě nám připomenuly Barum rallye, na které jsme v minulosti už startovali. Svým způsobem jsme tedy zakončili nedodělanou práci z této soutěže," uvedl Grjazin pro autosport.cz.

Kopecký přiznal, že po sobotních problémech se přestal soustředit na souboj s ruským sokem a zaměřil se na české soupeře a zejména Mareše. "Nemělo smysl se hnát za Nikolajem, byl prostě nejrychlejší. Momentálně na něj nemáme, takže jsme se soustředili na boj s Filipem, abychom ho přeskočili," uvedl Kopecký.

"Skvělá zpráva pro český motorsport je, že tu jsou dva mladí kluci, kteří se s tím nemažou a dokáží zajet skvělé dílčí výsledky. Pak přijde konzistentnost a předpokládám, že se časem zapojí do soubojů o první místo," ocenil bývalý tovární jezdec Škody výkony Stříteského a pátého Erika Caise. "Je to výborný start do sezony," pochvaloval si sedminásobný český mistr.

Mareš byl se startem sezony spokojený, přiznal ale, že jej prohraný souboj s Kopeckým mrzí. "Nebudu lhát, že bych nějak jásal, protože nám druhé místo uteklo o kousek. Určitě jsme měli na to ty čtyři vteřiny najít. Na druhou stranu, takhle blízko jsme nikdy nebyli, takže jsme spokojení, že je vidět posun kupředu. Chceme tedy na tomto dál pracovat, a pokud možno i dostat se před Honzu, ale to je běh na dlouhou trať," řekl Mareš.

Už po sobotním prvním měřeném úseku z rallye odstoupil kvůli defektu úřadující šampion a obhájce prvenství Václav Pech.

Druhým závodem MČR by měla být Rallye Šumava Klatovy 8. a 9. května.

Kowax Valašská rallye ValMez, úvodní závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích: 1. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo Gti R5) 1:15:03,3, 2. Kopecký, Hloušek -46,4, 3. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -50,1, 4. Stříteský, Persein (Škoda Fabia R5) -1:10,3, 5. Cais, Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) -1:18,9, 6. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:24,8, 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -1:33,3, 8. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:36,3. Průběžné pořadí Sonax MČR: 1. Kopecký 57, 2. Mareš 51, 3. Stříteský 33.