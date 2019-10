Valachová jednala se Zemanem o možných změnách ústavy

Praha - Prezident Miloš Zeman podporuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, rozšíření délky projednávání zákonů v Senátu z 30 na 60 dnů či takzvaný klouzavý mandát, při němž by ministři, kteří byli předtím zvoleni poslanci, přerušili či pozastavili výkon poslaneckého mandátu. Po jednání se Zemanem o možných změnách ústavy to řekla poslankyně a předsedkyně sněmovní stálé komise pro ústavu Kateřina Valachová (ČSSD). Zeman by podle ní měl zájem o to, aby prezident republiky mohl podávat návrhy zákonů.

"U prezidenta jsem nalezla velkou podporu pro rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu z hlediska jeho kontroly nad všemi veřejnými prostředky," uvedla Valachová. Klouzavý mandát prezident též podporuje. "Na druhé straně upozorňuje politiky, že ďábel se skrývá v detailu. Určitě bude třeba promyslet všechny důsledky této změny," řekla. Jednoznačnou Zemanovu podporu podle ní má prodloužení lhůty pro projednávání zákonů v Senátu.

"Dotkli jsme se i pravomocí prezidenta republiky včetně debat, které jsou z hlediska toho, zda nějaké kompetence mají být zpřesněny, nebo naopak zda má být změněna žaloba vůči prezidentovi republiky u Ústavního soudu. Prezident republiky nějaké zásadnější změny neočekává, nepodporuje," řekla Valachová. "Co ale zaznělo jednoznačně - prezident by měl zájem z hlediska historie naší ústavy o to, aby prezident republiky měl možnost podávat návrhy zákonů. Aby rozhodoval Parlament, ale prezident, který je přímo volený, by měl možnost zákonodárné iniciativy," doplnila.

Valachová se Zemanem si pak pouze vyměnili názory na další záležitosti, jako jsou možné lhůty pro úkony prezidenta republiky, změny konstituování vlády v situaci, kdy je po volbách, nebo změny v souvislosti se jmenováním či odvoláváním ministrů. "Informovala jsem ho, jak na to nazírají poslanci a senátoři a že ústavní komise obou komor se sejdou během listopadu a budou hledat shodu," uvedla Valachová. Do konce roku by se chtěla se Zemanem sejít znovu a probrat možné volební změny.