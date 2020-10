Valachová: ČSSD chce co nejdřív ve školách prvňáky a druháky

Praha - Ministři za ČSSD budou usilovat o to, aby se co nejdřív vrátily do škol děti z prvních a druhých tříd základních škol, řekla dnes ve Sněmovně novinářům místopředsedkyně poslanců sociální demokracie a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. V pondělí to však není s ohledem na vývoj epidemie covidu-19 pravděpodobné, dodala. Podle dalšího z místopředsedů klubu Ondřeje Veselého (ČSSD) je to dokonce vyloučené a není mu jasné, proč kabinet s tímto sdělením váhá.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby vláda oznámila rozhodnutí ohledně návratu dětí z prvního stupně základních škol k prezenční výuce nejpozději dnes večer. Stejný požadavek mají i opoziční strany či zástupci školských asociací oslovení ČTK.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že školy budou zavřené ještě několik týdnů a podle Valachové tak formuloval pohled ČSSD. "Nemáme radost ze zavření škol, naopak si přejeme, aby se děti do škol co nejdříve vrátily," řekla. Hamáčkův názor však podle ní vychází z dat a nedá se čekat, že se statistiky ohledně nákazy do konce tohoto týdne rapidně zlepší.

Valachová má z rozhovorů s řediteli škol dojem, že nikdo neočekává otevření učilišť a středních škol do konce roku. "Taková je nálada mezi učiteli a řediteli. Na rovinu, nikdo ani moc nečeká, že se otevřou základní školy. Ale všichni naléhají, a to budeme tlumočit našim ministrům, abychom zajistili vzdělávání pro děti v první a druhé třídě," uvedla. Připomněla, že nynější druháci už přišli o jedno pololetí na jaře, kdy byli v první třídě. "Ministři ČSSD budou bojovat, aby se děti v první a druhé třídě do školy vrátily, ale v pondělí je to nepravděpodobné," dodala.

Podle Veselého je zjevné, že v pondělí děti do školy nepůjdou. "Pokud to bude jen trochu možné, tak bychom chtěli do školy dostat prváky a druháky, v nějakých menších skupinách, ale toto pondělí to nebude," řekl. Dodal, že mu není jasné, proč někdo s tímto sdělením váhá. "Protože je to zjevná věc," řekl.