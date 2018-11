Chomutov - Hokejisté Chomutova přestříleli v 19. kole extraligy Spartu jasně 5:0, na čemž se třemi kanadskými body podílel Juraj Valach. Slovenský obránce se prosadil v přesilové hře povedenou střelou z vrcholu kruhu a na dva góly svých spoluhráčů přihrál. Do dnešního zápasu měl přitom na kontě jen gól a asistenci.

"Jsem za tři body rád, protože už jsem si říkal, že to bude jedna z těch horších sezon. Tentokrát mi to vyšlo a doufám, že to bude pokračovat, protože se nesmíme uspokojit jedním zápasem. Už jsme toho dost pokazili, takže věřím, že nás výhra trochu nakopne a budeme sbírat body, abychom se vrátili na dostřel týmům před námi a něco se sezonou ještě udělali," řekl Valach.

Vysoký obránce, kterého potkala těžká životní událost, měl už před reprezentační přestávkou jiný program než zbytek týmu, což se ukázalo jako klíčové. "Cítím se na ledě lépe. Není to o fyzické stránce, protože se připravuji už několik let pořád stejně, ale spíš o hlavě. Nechci říkat, že to mám těžké, ale jsou nějaké věci, které musím mimo hokej řešit," přiznává.

Je jasné, že jde o malá dvojčátka, která vychovávají rodiče na Slovensku. "Někdy člověk upadá nechci říkat do deprese, ale vidí všechno negativně a potom není ani výkon na ledě dobrý. Sedli jsme si, trenér mi dal volno, takže jsem mohl jet domů. Srovnal jsem si to a jsem rád, že se to teď zvedlo," pokračuje.

Ve hře byla i možná výměna, ke které ale nedošlo, takže se může chomutovská obrana o vysokého beka opřít. "Je to těžké, protože Chomutov je ze všech týmů vlastně nejdál, ale od toho tu je vedení. Myslím, že můj přesun řešili, ale já mám smlouvu, takže se soustředím sám na sebe. Když se mnou nebudou spokojeni a vymění mě, je to hokejový život. Teď jsem v Chomutově," řekl.

Setrvání Valacha se vyplatilo, ještě citelnější je však příchod gólmana Justina Peterse. "Chtěl bych pochválit našeho brankáře. To je neuvěřitelná postava, taková spása. Působí neuvěřitelně klidným dojmem. Řídí si nás, křičí a pro nás jsou situace potom snadněji řešitelné. Pochytá neuvěřitelné věci, takže se nesrazíme dolů a nedostaneme nějaký hloupý gól. Zápas se dá potom uhrát," uzavřel Valach.