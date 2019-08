Vakoč se do nominace na Vueltu nevešel, pojede jen Štybar

Madrid - Petr Vakoč se nakonec nevešel do konečné nominace stáje Deceuninck-Quick Step pro Vueltu. Poslední Grand Tour sezony tak z českých cyklistů pojede pouze Vakočův týmový kolega Zdeněk Štybar.

Vakočovo jméno dlouho figurovalo v širší nominaci, nakonec se ale sedmadvacetiletý český cyklista do konečného osmičky pro Vueltu nedostal. Pražský rodák tak přišel o první start na Grand Tour od Tour de France 2016 a také těžké nehody, jež mohla ukončit jeho kariéru. Bývalého mistra republiky či vítěze klasiky Brabantský šíp loni v lednu při tréninku v JAR srazilo auto. Vakoč utrpěl vážná zranění včetně šesti zlomených obratlů a do pelotonu se vrátil až na začátku této sezony.

"Nakonec v mém programu na příští týdny po poradě ředitelů nebude Vuelta, ale místo toho pojedu několik jednorázovek. Teď hned o víkendu to bude Hamburk, pak Plouay, kam se hodně těším. Je to závod, který mi sedí. Po Polsku jsem byl ve skvělé formě a věřím, že to tam budu moct prodat," uvedl Vakoč.

Vše už směřuje k mistrovství světa v Británii, které se uskuteční na konci září. "Už se tam moc těším, protože to je jediná možnost v roce, kdy reprezentuju naši zemi. Se Zdeňkem Štybarem a Romanem Kreuzigerem tam budeme mít opravdu skvělý tým a těším se na to, že Česká republika tam pojede na medaili, možná i na vítězství. Budeme tam mít velké ambice. Sám se cítím dobře a doufám, že se mi podaří ještě v nějakém letošním závodě zvítězit," prohlásil Vakoč.

Štybar se na jednom ze tří nejprestižnějších etapových závodů přestaví po delší době, naposledy startoval loni na Giru d'Italia. Na Vueltě trojnásobný mistr světa v cyklokrosu v roce 2013 vyhrál etapu, což o dva roky později zopakoval na Tour.

Podle původních předpokladů měl na Vueltě startovat i Jan Hirt. Do nominace týmu Astana se však nakonec nevešel, podle spekulací i kvůli chystanému přestupu.

Čtyřiasedmdesátý ročník Vuelty začíná v sobotu časovkou družstev v městě Torrevieja a skončí 15. září v Madridu.