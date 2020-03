Vakoč se chystá na závody do Itálie, strach nemá

Praha - Cyklista Petr Vakoč se chystá na sobotní závod Strade Bianche v okolí Sieny v Itálii, která je z evropských zemí nejvíce zasažena novým typem koronaviru. Sedmadvacetiletý jezdec týmu Alpecin-Fenix ale strach z nemoci ani startu v rizikových oblastech nemá a současnou paniku považuje za přehnanou. Věří, že koronavirus nezpůsobí rušení závodů.

"Až do včerejška visely otazníky zejména nad těmi italskými závody, zda se budou konat. Včera se potvrdilo, že se konat budou. Problémem je, že zrušili lety do Itálie. Zatím přesně nevím, jak se tam dostanu, ale věřím, že se to vyřeší," řekl novinářům Vakoč.

"Považuji to mediální šílenství kolem toho za přehnané. Nebral bych to na lehkou váhu, ale v tuhle chvíli se to nejeví jako nějaká extrémně nebezpečná nemoc. Z dat, co jsem viděl, pro zdravou populaci je riziko komplikací minimální. Myslím, že pokud člověk dbá na hygienická opatření a snaží se posilovat si imunitu, tak nemusí žít v panice a může dál fungovat," dodal Vakoč.

Šíření koronaviru, který už se objevil i v České republice, zatím dění v jeho týmu, kam přestoupil v lednu, příliš neovlivnilo. "Máme ještě vyšší požadavky na hygienu, víc si na to dáváme pozor. Ale celkově profesionální cyklisti se vždy snaží vyhnout se riziku nákazy, zůstat co nejvíce zdraví. Kromě dezinfekce rukou si teď nepodáváme ruku, když se potkáváme. Nic moc se ale nezměnilo, jen jsme si toho více vědomi," uvedl Vakoč.

Nemá strach ani ze závodu Milán-San Remo, který je na programu na konci března. Podnik startuje v Lombardii, kde se objevily první italské případy nákazy a která je nejrizikovější oblastí Apeninského poloostrova.

"Já si ten strach nepřipouštím. Pokud člověk dodržuje základní hygienická opatření, je to riziko minimální. Z hlediska statistik ta čísla nejsou nijak ohromná. V tuhle chvíli to vypadá, že nejbližší program by měl zůstat stejný. A pokud dojde k nějakému zrušení, stejně s tím nic nenaděláme," prohlásil Vakoč.

Byl by nerad, pokud by se závody jely bez diváků. "To by bylo nepříjemné zejména u velkých závodů, kde je atmosféra úžasná. Pokud k tomu dojde, je to ale pořád lepší možnost, než kdyby byly závody zrušeny úplně. I když úplně nevím, jak podél trati zamezit přístupu lidí," přemítal.

Po lednovém přestupu z týmu Deceuninck-Quick Step do stáje Alpecin-Fenix už odjel první závody. V podniku Kolem Andalusie skončil na 68. místě. "Byl to velmi náročný vstup do sezony, hodně těžký závod. Byl to tak trochu šok pro tělo. Ale myslím, že to byl perfektní způsob, jak zase zaběhnout do závodního kolotoče, a že se pozitivně projeví na dalších startech. Plán je takový, aby forma přišla tak za měsíc, přijdou Flandry a Ardeny. Teď jsem pořád ještě v rozjížděcím módu," uvedl Vakoč.

V novém týmu figuruje i hvězdný a mimořádně univerzální nizozemský cyklista Mathieu van der Poel. "Má cit pro závodění, zároveň je vidět, jakou má ohromnou vášeň do tréninku i závodů. Očividně mu to v kombinaci s cyklokrosem vyhovuje. Jede skoro nonstop, hodně závodí. Ukazuje to, jak je jedinečný. První závody byl bohužel nemocný, takže se těším, až pojedeme spolu," uvedl Vakoč.

Jedním z jeho hlavních cílů pro tuto sezonu je účast na olympiádě v Tokiu. "Budeme mít tři místa a myslím, že je nějakých pět šest hlavních adeptů. V tuhle chvíli vidím svoje šance na účast na nějakých 50 procent. Bude hodně záležet, jak se mi povede jarní část sezony. Udělám vše pro to, abych mohl v Tokiu startovat," dodal.