Vakcíny z další dodávky budou příští týden směřovat do krajů

Praha - Dodávka dalších 19.500 dávek vakcíny proti covidu-19, která by měla do Česka dorazit příští týden, bude určena i pro regionální nemocnice. Ve svém dnešním videu na facebooku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Téměř 3000 dávek dostane Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), protože v Moravskoslezském kraji je nejhorší situace ohledně hospitalizací i počtu lidí vyžadujících intenzivní péči, dodal.

Očkovat vakcínou od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, se začalo dnes ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích. Babiš byl prvním, kdo se nechal očkovat v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN).

Do ČR v sobotu dorazilo prvních 9750 dávek vakcín, v příštím týdnu by to mělo být dalších 19.500 kusů, řekl Babiš. "Tato dodávka už bude rozdělena mezi jednotlivými kraji. Hlavně půjde dodávka do FNO, která by měla dostat 2925 dávek," uvedl Babiš. Vysvětlil to tím, že situace v Moravskoslezském kraji je v rámci ČR nejhorší. Upřesnil, že v prosinci a lednu by celkově Pfizer měl dodat do Česka 355.875 dávek.

Občany požádal Babiš o trpělivost, protože se nejdřív musí očkovat zdravotníci a lidé, pro které znamená covid-19 největší riziko. "Potom přijdou na řadu další," uvedl. Systém rezervací bude podle něho stejný jako v případě aktuálních antigenních testů a v lednu by měl být spuštěn na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).