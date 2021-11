Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 11 let by měla ČR mít po 20. prosinci

Praha/Amsterodam - Prvních 300.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech určené pro děti ve věku pět až 11 let dorazí do Česka v týdnu od 20. prosince. Na twitteru to napsali zástupci projektu Chytrá karanténa. Doporučení pro schválení vakcíny dnes dala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V Česku by se očkování týkalo asi 390.000 dětí ve věku pět až 11 let. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek dnes na twitteru napsal, že společnost dokončuje doporučení pro očkování těchto dětí.

Jednotlivé státy si vakcínu samostatně neposuzují, určující je doporučení EMA, kde mají všechny země i své zástupce. "To otevírá cestu pro očkování i v České republice. Vakcínu máme pro děti objednanou. Prvních 300.000 dávek dorazí v týdnu od 20. prosince," uvedla Chytrá karanténa.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na webu informoval, že dávka podávaná dětem bude asi třetinová. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19.

"Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku pět až 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování," uvedl SÚKL.

Vakcínou Pfizer/BioNTech jsou nyní v zemích Evropské unie prozatím očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí od pěti let už použití této očkovací látky dříve schválily Spojené státy nebo Kanada. Přesto je podle dat o vakcinaci očkováno pět dětí do 11 let. Vakcínu už dostalo také asi 191.000 dětí ve věku 12 až 15 let, což je asi 40 procent této věkové skupiny. Starší dětí ale dostávají stejnou vakcínu jako dospělí.

Díky schválení vakcíny pro děti ve věku pět až 11 let bude potenciální maximální proočkovanost české populace až 90,9 procenta. V současné době by byla při kompletní proočkovanosti lidí nad 12 let maximálně 87,2 procenta. Z lidí starších 12 let vakcinaci alespoň jednou dávkou dosud postoupilo 70,2 procenta.