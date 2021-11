Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 11 let by měla ČR mít po 20. prosinci

Praha/Amsterodam - Prvních 300.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech určené pro děti ve věku pět až 11 let dorazí do ČR v týdnu od 20. prosince. Na twitteru to napsali zástupci projektu Chytrá karanténa. Doporučení pro schválení vakcíny dnes dala Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V Česku by se očkování týkalo asi 390.000 dětí ve věku pět až 11 let.

Jednotlivé státy si vakcínu samostatně neposuzují, určující je doporučení EMA, kde mají všechny země i své zástupce. "To otevírá cestu pro očkování i v České republice. Vakcínu máme pro děti objednanou. Prvních 300.000 dávek dorazí v týdnu od 20. prosince," uvedla Chytrá karanténa.

Vakcínou Pfizer/BioNTech jsou nyní v zemích Evropské unie očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí od pěti let už použití této očkovací látky dříve schválily Spojené státy nebo Kanada.