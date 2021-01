Vakcinační centra budou muset denně hlásit počty naočkovaných

Praha - Všechna vakcinační centra budou muset povinně hlásit naočkované lidi ten samý den do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a evidovat počet vakcín ve skladovém softwaru. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Prioritní skupiny, které budou očkovány přednostně, se podle ministra nezměnily.

Do evidence zájmu o očkování se budou senioři nad 80 let moci hlásit od pátku, po víkendu je doplní zdravotníci. Systém podle Blatného nyní prochází zátěžovými testy. Ministr nevyloučil možnost problémů, systém by měl ale zatížení unést, uvedl.

"Očkovací strategie byla představena před Vánoci, dnes jsme dali na vědomí vládě metodický pokyn. Definuje, jak vypadá očkovací centrum, velkokapacitní centrum a jak probíhá vakcinace," uvedl ministr.

Dvě mimořádná opatření, které ministr podepsal, pak podle něj ve zkratce umožňují, aby všichni lidé v ČR, kteří mohou čerpat peníze ze zdravotního pojištění, měli možnost být očkováni.

Podle Blatného budou mít všechna očkovací centra povinnost hlásit očkované do ISIN a používat potřebný skladový software. V metodickém pokynu jsou také podrobnosti o vybavení centra, potřebném personálu nebo předcházení nežádoucím reakcím.

Ještě dnes ministerstvo zapracovávalo další připomínky krajů nebo ostatních ministerstev. Například s ministerstvem průmyslu bylo podle Blatného nutné si vyjasnit, co přesně znamená klíčová infrastruktura státu, jejíž zaměstnanci mají přednost v očkování před ostatními.

Ministerstvo podle Blatného neplánuje zveřejňovat denní data o počtech vakcín a očkovaných proti covidu-19. "Zatím si myslím, že přednější je přesnost dat před jejich poskytnutím," uvedl. Až budou nemocnice data včas hlásit, bude mít ministerstvo k dispozici online portál, kde bude sledovat informace průběžně. Zveřejňovat chce ale data týdně. "Bude to pěkný, přehledný, pravidelně vydávaný soubor informací," řekl.

S očkováním proti nemoci covid-19, způsobené novým typem koronaviru, začali zdravotníci v Česku 27. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes uvedl, že z očkovacích center bylo nahlášeno 61.474 lidí očkovaných proti covidu-19. Podle něho se odhaduje, že reálně jich je už 70.000 až 75.000.

Od pátku se budou moci k očkování zaregistrovat všichni zdravotníci a zaměstnanci v sociálních službách pečující o seniory. Informaci České lékařské komory dnes po prohlídce velkokapacitního očkovacího centra v Brně potvrdil ministr zdravotnictví.

Některé nemocnice používají k registraci termínu pro antigenní test na koronavirus nástroj Reservatic, který podle serveru iROZHLAS.cz posílá informace o uživatelích také internetovým firmám, aby mohly lépe cílit reklamu. Blatný ale vyloučil možnost, že rezervační systém na očkování bude předávat data dál komerční sféře, ochrana dat je podle něj zajištěna. Podle Jana Ryšavého z integrovaného centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví bude dodavatel muset způsoby registrace prověřit, uvedl server.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedá, uvedl, že v ČR jsou zásoby injekčních stříkaček pro aplikaci očkování na 65 dní. Analýza ministerstva průmyslu, kterou si krizový štáb zadal, ale odhalila disproporce v zásobách jednotlivých krajů. Pokud v některém regionu bude nedostatek materiálu, měl by se obrátit na ministerstvo zdravotnictví a získá zápůjčku z některé fakultní nemocnice, dodal Hamáček.

Materiál pro očkování by si podle strategie očkování měly především zajistit nemocnice, vyplývá z verze národní vakcinační strategie zveřejněné k 22. prosinci. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové je standardní, že materiál si nakupují očkující subjekty samy. Další miliony stříkaček a jehel mají přijít ze společné objednávky Evropské unie, dodávka z Číny zatím nedorazila. Objednávka Správy státních hmotných rezerv má dorazit na konci ledna.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno téměř 856.000 případů této choroby. V úterý přibylo 10.725 nových potvrzených případů, zhruba o třetinu méně než před týdnem. Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, dnes klesl z úterních 84 bodů na 81 bodů ze sta. Je tak nejnižší od začátku roku, ačkoli se stále drží na úrovni nejvyššího, pátého stupně pohotovosti PES.

Kvůli stále vysokým počtům nakažených platí v Česku řada omezení, mimo jiné jsou zavřené restaurace a některé obchody. Deník Blesk dnes ale uvedl, že bývalý prezident Václav Klaus v úterý strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku. Personál podniku deníku řekl, že si Klaus šel pro jídlo a potřeboval si při tom zajít na toaletu. Bývalý prezident, který je známým odpůrcem protiepidemických opatření vlády, si nemyslí, že by jeho chování mělo špatný vliv na veřejnost. Svůj přístup označil za formu občanské neposlušnosti.