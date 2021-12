Vakcína pro očkování dětí od pěti let by měla do Prahy dorazit 14. prosince

Praha - Dávky očkovací vakcíny proti covidu-19 pro dětí od pěti let by měly do Prahy dorazit v úterý 14. prosince, po jejich distribuci dětským praktikům a očkovacím místům bude zahájena vakcinace. ČTK to dnes řekl pražský očkovací koordinátor Martin Ježek. Do metropole podle něj dorazí 18.000 dávek a rodiče budou moci pro vakcinaci svých dětí navštívit i deset očkovacích míst, i když za vhodnější považuje návštěvu praktika. Registrace k očkování se pro menší děti otevře v pondělí.

"Praha nechává na úvaze rodičů dětí, zda se budou očkovat u praktických lékařů, nebo zda využijí nabídky očkovacích center," uvedl Ježek. Dodal, že z očkovacích míst v metropoli budou moci rodiče využít například nemocnice v Motole a v Krči a Metropolitní očkovací centrum na Vyšehradě. Do nemocnice v Motole a v Krči podle něj dorazí po šesti tisících dávek a město k tomu pro ostatní místa objednalo dalších 12.000 dávek.

K očkování je v metropoli podle koordinátora registrováno 250 dětských praktiků a město zatím nemapovalo, kolik z nich má v plánu nabízet i vakcinaci menších dětí. Využití praktiků je podle něj pro rodiče vhodnější cestou, protože dětští lékaři znají pacienty obvykle od narození a hektické prostředí očkovacích center může být pro děti stresující.

Česko má podle dřívějších informací zatím objednáno 300.000 dávek pro děti od pěti do 11 let. Dětí v tomto věku je v Česku podle dat Českého statistického úřadu téměř 800.000. Dosud bylo možné podávat vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech dětem od 12 let. Snížení věkové hranice o sedm let umožnilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Díky schválení vakcíny pro děti ve věku od pěti let bude potenciální maximální proočkovanost české populace až 90,9 procenta.