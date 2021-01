Vakcína přinesla úlevu, líčí zdravotníci z ČR a SR žijící v USA

Praha/Seattle/Denver/New York - Obě dávky vakcíny proti covidu-19 dostalo ve Spojených státech více než 1,5 milionu lidí. Jsou mezi nimi i tři zdravotníci z Česka a Slovenska, kteří tento týden v rozhovorech s ČTK popsali, že s rozhodnutím nechat se očkovat nijak neváhali. Oni i jejich kolegové prý příchod vakcín vnímali jako značnou úlevu, zejména kvůli strachu, že koronavirem nakazí někoho ze svých blízkých.

"Celou dobu trpím děsem a hrůzou, že to někomu dám," řekla česká zdravotní sestra Silvia Sauvé, která pracuje na jednotce intenzivní péče v nemocnici nedaleko Seattlu. Od března prý nezažila jediný den, kdy by na jejím pracovišti nebyl pacient s covidem-19. Byť si je vědoma toho, že zatím není jasné, zda očkování spolehlivě zabraňuje i přenosu viru SARS-CoV-2, svou vakcinaci označila za "velikánskou úlevu".

Podobné pocity popisoval také intervenční kardiolog Martin Fejka, který roky působí ve městě Denver v Coloradu a na druhé očkování šel už 6. ledna. "Většina zaměstnanců to cítila jako úlevu, že je ta vakcína konečně dostupná a že v průběhu několika týdnů bude to riziko nižší... Ten strach o blízké je v popředí, když vykonáváte tuhle práci. My to bereme jako určitý profesionální požadavek na nás, že jsme v určitém riziku, ale vystavit tomuhle riziku blízké je dost těžké a člověk na to pořád myslí," řekl rodák z východního Slovenska.

Martina Němcová dostala druhou dávku vakcíny stejně jako Sauvé 11. ledna. Sestřička z Česka žijící nedaleko New Yorku na jaře prožila těžké týdny v první linii boje proti pandemii a na konci podzimu se za nového rozmachu nákazy rýsoval její návrat na urgentní péči. Na jednu stranu to prý brala jako logické a praktické řešení, zároveň ale pociťovala strach a zlobu. "Do toho všeho přišla vakcína. Jakékoli pochybnosti o vedlejších účincích šly stranou," řekla ČTK.

Němcová, Sauvé i Fejka byli všichni očkováni vakcínou od firmy Pfizer a nikdo z nich nezažil vážnější vedlejší účinky. Jejich kolegové podle nich hlásili maximálně bolesti svalů, únavu či horečku a neschopnost práce na jeden až dva dny. "Nikdo neumřel ani neomdlel," vtipkovala Němcová.

Všichni tři si také pochvalovali organizaci očkování, na které se objednávali v elektronických rezervačních systémech. "Všichni, kdo s vakcinací souhlasili, už ji dostali... Bylo to organizované centrálně přímo přes vedení nemocnice a vedení nemocnice potom zabezpečilo příjem vakcíny, uskladnění podle požadavků a taky personál, který ty vakcíny podával," shrnul Fejka.

Nemocnice ve městě White Plains, kde pracuje Němcová, také zprostředkovala zaměstnancům debaty s experty, kteří zodpovídali dotazy zdravotníků. "Je těžké být v něčem první a je těžké udělat rozhodnutí sám za sebe. Zvykli jsme si mít všechno připravené, zpracované, vyzkoušené," komentovala příchod vakcíny Němcová. Dodala však, že jakmile se s problematikou seznámila a probrala ji s kolegy, měla ve věci jasno.

Z USA přicházely v uplynulých týdnech zprávy o tom, že na některých místech poměrně velké procento kandidátů vakcínu v první vlně odmítá, z vyjádření trojice respondentů ČTK ovšem vyplývalo, že drtivá většina zdravotnického personálu v jejich nemocnicích se rozhodla očkování absolvovat.

Kardiolog Fejka uvedl, že se průběžně snažil držet krok s odbornou literaturou o covidu-19 i o vakcínách a že ve výsledku žádné dilema neprožíval. "Ta určitá varování, která přišla s těmi vakcínami Pfizeru a Moderny, byla velmi akceptovatelná," míní.

Fejka uznává, že vakcinace nemusí být pro každého. Čechy a Slováky nicméně vyzval, aby věc důkladně zvážili a mysleli při tom nejen na sebe, ale i na své okolí, neboť závažnost aktuální zdravotnické krize je podle něj jasně zdokumentovaná. "Z mé zkušenosti tahle nemoc vyvolává jen větší a větší respekt tím, že jsem byl svědkem velmi těžkých případů, které velmi často končily špatně," uvedl.

Svědkem mnoha těžkých případů byla také zdravotní sestra Sauvé, podle níž "normální občané vůbec nevidí, jak šílené utrpení ta nemoc je schopná přinést". Na covid-19 prý na jejím oddělení umřel i 19letý pacient, u něhož předtím nebyly známé žádné chronické problémy.

"Máme toho plný zuby," řekla matka tří dětí. Poslední měsíce hodnotí jako psychicky velmi vyčerpávající, byť stát Washington patří v USA k těm relativně málo zasaženým. Podle Sauvé ale ono vyčerpání není nutně dáno momentálním počtem pacientů, jako spíše soustavným tlakem epidemie. Na otázku, co by vzkázala kolegům v Česku, odpověděla: "Nevím no, ať se drží. To je mi skoro trapné říct, protože je to neudržitelné."