Vakcína na covid-19 do ČR dorazí možná už mezi svátky

Praha - Očkovacích center proti covidu-19 bude asi 200 ve zdravotnických zařízeních. Očkovat bude také zhruba 5000 lékařů v ordinacích. První vakcína by mohla dorazit už mezi svátky. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle opozice nebo hejtmanů není očkovací strategie dostatečně podrobná a na některé důležité otázky vůbec neodpovídá. První tisíce dávek vakcíny schválené pro EU by mohly v ČR být na konci letošního roku, v lednu pak dalších asi 250.000 dávek. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně řekl, že stát už dávno měl přesvědčovat občany k očkování proti covidu-19. Informační kampaň ministerstva zdravotnictví má podle něj zpoždění.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by měla podle ministra látku firmy Pfizer schválit 21. prosince. "Do dvou dní ji schválí Evropská komise a od 24.prosince bude možné léky distribuovat. Pokud se tak stane, tak se první dávky dostanou ještě mezi vánočními svátky. A očkovat se bude neprodleně," řekl.

První lidé by se podle Blatného mohli očkovat mezi svátky. Půjde asi o 10.000 dávek. Jako první se budou očkovat zdravotníci v nemocnicích, kde se starají o pacienty s covidem-19 ve vážném stavu. V Praze budou první vakcíny na covid-19 aplikovány ve Fakultní nemocnici Motol a ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Očkovací látky z první dodávky půjdou i do všech krajů. To ve Sněmovně potvrdil také Babiš. "Ministerstvo zdravotnictví má jasný příkaz - vakcína přijede do skladu, rozdělí se do všech krajů, budou tam už čekat auta jednotlivých krajů, rozvezou to a začne se konečně očkovat," řekl. Například Praha dostane z první dodávky 1204 dávek, zmínil.

Poslanec KDU-ČSL a člen Ústředního krizového štábu Vít Kaňkovský v reakci na Babišova slova poznamenal, že pokud tvrdí, že Česko je na očkování dobře připraveno, tak mate veřejnost. "Jsme možná na jedné třetině nachystání logistiky," doplnil.

Babiš ve Sněmovně také uvedl, že informační kampaň ministerstva zdravotnictví k vakcinaci má zpoždění. "Dávno jsme měli přesvědčovat spoluobčany, že řešení té šílené situace, kterou všichni tento rok prožíváme, je očkování, jedině očkování," poznamenal.

V prvním čtvrtletí ministerstvo očekává, že by mohla být očkovací látka asi pro milion lidí. Jenom seniorů, kteří mají být mezi prvními očkovanými spolu se zdravotníky a mladšími vážně chronicky nemocnými, je více než 2,3 milionu. Záležet bude podle Blatného na dodávkách od farmaceutických firem, které je vyrábějí. Celkově má ČR objednánu očkovací látku pro 6,9 milionu lidí. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.