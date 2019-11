Vafo chce kvůli zápachu z výroby v Chrášťanech odborný tým

Karolína Čápová ze společnosti Vafo Praha informovala 4. listopadu 2019 v závodě v Chrášťanech u Prahy o investicích do technologií na čištění odpadního vzduchu.

Chrášťany (u Prahy) - Společnost Vafo Praha, která v Chrášťanech u Prahy vyrábí krmiva pro domácí mazlíčky, v posledních letech investovala do technologií na čištění odpadního vzduchu 78 milionů korun. Poslední investicí byla druhá fáze čištění vzduchu tzv. studenou plasmou, kterou Vafo používá od jara, řekla novinářům za společnost Karolína Čápová. Zápach z továrny v Chrášťanech obtěžuje obyvatele několika pražských městských částí. Firma chce vybudovat tým, který by mohl systém čištění vzduchu ještě optimalizovat.

V létě provoz technologie zlepšovala. Nynější čtyřstupňová soustava umožňuje podle Čápové čištění s 92procentní účinností. Firma loni požádala Středočeský kraj o rozšíření výroby, kraj to povolil. Podle Čápové by měla být nová linka o 20 procent větší než současná. Hlavní město se proti rozhodnutí dvakrát odvolalo.

Firma chce dolaďování čistících technologií projednávat v odborném panelu, jehož členové by měli být známi letos do konce roku. Mělo by jít o odborníky z univerzit, ale také pracovníky z dodavatelských firem nebo o meteorology. "Aktuálně jsme oslovili několik odborníků, kteří se zabývají problematikou čištění vzduchu, a sestavujeme odbornou skupinu, jejímž úkolem bude účinnost našeho systému dále vylepšovat, například s ohledem na měnící se meteorologické podmínky," uvedl marketingový ředitel firmy Martin Šámal.

Společnost kromě unikátního čištění vzduchu argumentuje také tím, že výrobní závod v Chrášťanech vyrábí prémiová krmiva pro domácí mazlíčky už od roku 1994. Tehdy byl podnik v dostatečné vzdálenosti od Prahy. "Vzhledem k tehdejší existující zástavbě a zemědělské povaze původní obce Chrášťany, kde mimo jiné působilo zemědělské družstvo, se jednalo o ideální lokalitu," dodává společnost. Nyní exportuje do 66 destinací, má pobočky v Německu, Finsku, Švédsku nebo Estonsku.

Starostové pěti pražských městských částí, ve kterých obyvatele obtěžuje zápach z továrny, jednají s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) o schůzce na toto téma. Šéfové radnic Prahy 6, 13, 17, Zličína a Řeporyjí zaslali Hřibovi dopis s žádostí o podporu. Jednání by se mělo uskutečnit na magistrátu koncem listopadu. Starostové požadují, aby primátor vyvolal jednání se Středočeským krajem, ve kterém továrna je, a o ochraně obyvatel před zápachem jednal s ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví, respektive s Českou inspekcí životního prostředí a pražskými hygieniky. Primátor starostům navrhl setkání spojené s prohlídkou provozu továrny.

Zápach z továrny Vafo nejvíce obtěžuje obyvatele Zličína. Radnice problém řeší od roku 2008, na firmu podala žalobu. Podobně plánují postupovat Řeporyje. Praha 13 a 17 požadují okamžité zastavení výroby.

Vafo vyrábí krmivo pro psy, kočky a hlodavce. Své produkty vyváží do 70 zemí světa. Kromě Chrášťan u Prahy má závody v Ratmírově na Jindřichohradecku, Chelčicích na Strakonicku a Chotovinách na Táborsku. Plánuje spustit provoz v Čičenicích.